Vecinos de El Batán Alto organizan una marcha en contra de la inseguridad

Los vecinos de El Batán Alto viven en constante preocupación. Los asaltos y robos se reportan con frecuencia en los alrededores del parque México, en donde los asaltantes se esconden en los graderíos para atracar a los transeúntes.

Hoy, martes 4 de junio del 2019, un grupo de moradores se reunió para organizar una marcha en contra de la inseguridad. Se realizará a las 19:00 de mañana miércoles y se concentrará en el parque Costa Rica del barrio.



Tienen previsto recorrer las calles del vecindario. El objetivo es pedir a la comunidad que se una y sea más solidaria si alguien es víctima de la inseguridad. También solicitar a la Policía Nacional que refuerce los patrullajes.

En El Batán otro problema es el consumo de licor y drogas. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



Los moradores informaron que debido al aumento de los delitos se levanta información sobre los casos de personas que han sido víctimas de la delincuencia. Una vecina que mantuvo su nombre en reserva dijo que se han reportado hasta cinco robos a la semana. “Pero no todas las personas afectadas denuncian”.



Otro de los inconvenientes es el consumo de licor y drogas. Según los vecinos, desconocidos se reúnen para libar a cualquier hora en el parque México. “A mí me robaron la casa dos veces”, relató una moradora. “Los ladrones se llevaron el cerebro del carro de mi hijo y también los accesorios de vehículos”, contó otra señora.



Mario (nombre protegido) señaló que el 17 de mayo sufrió un asalto cuando regresaba a su casa. “Unos encapuchados me sorprendieron con armas y me quitaron un teléfono celular, una chompa y otras pertenencias”.



Hace dos semanas, un hombre fue agredido por los vecinos en el momento que asaltaba a los ocupantes de un carro. Algunos atracos incluso han quedado registrados en cámaras de video.