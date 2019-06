Vaticano pide cesen 'presiones intimidatorias' a los católicos chinos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Vaticano pidió hoy (28 de junio del 2019) que el registro civil al que están obligados obispos y sacerdotes chinos sea más respetuoso con la doctrina católica y cesen "las presiones intimidatorias contra la comunidad católica no oficial como por desgracia está sucediendo".

El Vaticano publicó hoy un documento con el título de Orientación pastoral de la Santa Sede sobre el registro civil del clero en China ante los requerimientos de las autoridades de Pekín que muchos sacerdotes no están aceptando ya que en ellos se les pide, entre otras cosas, obediencia a las leyes chinas y la declaración de la "independencia" de la Iglesia china.



En septiembre de 2018, China y la Santa Sede firmaron un acuerdo histórico después de 30 años de negociaciones en el que se acordaba la modalidad para el nombramiento de los obispos y lo que suponía finalmente el reconocimiento de una única Iglesia católica en el país donde existía la oficial controlada por el Gobierno y la clandestina que obedecía al Vaticano.



Ante estos registros el Vaticano apunta que "debe ser respetada la libertad de conciencia y, por lo tanto nadie puede ser obligado a dar un paso que no tiene la intención de realizar".



El documento da las pautas al clero sobre cómo poder registrarse, pero también indica que "aquellos que no tengan ganas de registrarse en estas condiciones no deben ser sometidos a una presión indebida".



Explican que ante estos hechos, "la Santa Sede continúa dialogando con las autoridades chinas sobre el registro civil de obispos y sacerdotes para encontrar una fórmula que, en el acto de registro, respete no solo las leyes chinas sino también la doctrina católica".



Y piden "que no se pongan en marcha presiones intimidatorias contra las comunidades católicas "no oficiales", como lamentablemente ya ha ocurrido".