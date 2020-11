Vaticano pide a Instagram que investigue misterioso 'like' de cuenta papal a modelo

El Vaticano dijo este viernes, 20 de noviembre del 2020, que pidió a Instagram que investigue cómo un atribuido a la cuenta oficial del Papa Francisco terminó en una foto de una modelo brasileña.

El 'like' fue descubierto a principios de esta semana por uno de los 2,4 millones de personas que siguen a Natalia Garibotto en el sitio para compartir fotos y videos.



Un portavoz del Vaticano dijo que Instagram estaba investigando el asunto. Una fuente de la ciudad Estado declaró que, según las primeras indicaciones, el "me gusta" no provenía del Vaticano y que no estaba claro si la seguridad de la cuenta había sido vulnerada.



Todas las cuentas de redes sociales del Papa son administradas por una oficina de comunicaciones. Tiene 7,4 millones de seguidores en Instagram.