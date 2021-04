Variante sudafricana puede 'atravesar' vacuna de Pfizer, dice estudio israelí

La variante del coronavirus descubierta en Sudáfrica puede "atravesar" en cierto grado la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el covid-19, halló un estudio en Israel, aunque su presencia en el país es baja y la investigación no fue revisada por pares.

El estudio, divulgado el sábado, comparó casi 400 personas que habían dado positivo en la prueba de covid-19, 14 días o más después de que recibieron una o dos dosis de la vacuna, con el mismo número de pacientes con la enfermedad y no vacunados. Igualó edad y género, entre otras características.



La variante sudafricana, B.1.351, representó un 1% de todos los casos de covid-19 en el conjunto de personas estudiadas, de acuerdo con la investigación de la Universidad de Tel Aviv y Clalit, el mayor proveedor de servicios de salud de Israel.



Pero entre los pacientes que recibieron dos dosis de la vacuna, la tasa de prevalencia de la variante fue ocho veces mayor que entre los no vacunados - 5,4% frente a 0,7%.



Esto sugiere que la vacuna es menos efectiva contra la variante sudafricana, comparada con el coronavirus original y una variante identificada inicialmente en Gran Bretaña que representó casi todos los casos de covid-19 en Israel, dijeron los investigadores.



"Hallamos una tasa desproporcionadamente mayor de la variante sudafricana entre personas vacunadas con una segunda dosis, comparado con el grupo no vacunado. Esto significa que la variante sudafricana puede, en cierto grado, atravesar la protección de la vacuna", dijo Adi Stern, de la Universidad de Tel Aviv.



No obstante, los investigadores advirtieron que el estudio solo incluyó una muestra pequeña de personas infectadas con la variante de Sudáfrica, debido a que es muy rara en Israel.



También dijeron que la investigación no pretendía deducir la efectividad general de la vacuna contra cualquier variante, ya que solo consideró personas que ya habían dado positivo de covid-19, no tasas generales de infección.



Pfizer y BioNTech no pudieron ser contactados inmediatamente para comentar fuera del horario habitual de trabajo.



El 1 de abril, las compañías dijeron que su vacuna tenía una efectividad de alrededor de 91% para evitar el covid-19, citando datos de pruebas actualizados que incluyeron participantes inoculados por hasta seis meses.