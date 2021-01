Ecuador confirma su primer caso de contagio de covid-19 con la variante de Reino Unido

La secretaria de Comunicación de la Presidencia, María Caridad Vela, informó en una declaración oficial que el paciente sospechoso que se encontraba siendo vigilado por autoridades de salud en Ecuador dio positivo a la variante de covid-19 originada en Reino Unido.

Así lo dio a conocer la funcionaria la mañana de este lunes 11 de enero de 2021, a través de una declaración por medios telemáticos.



"El paciente sospechoso de estar contagiado con la nueva variante del virus, que se detectó en el Reino Unido, ha dado positivo a esta variante en las pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Inspi)", aseguró la funcionaria.



El paciente se encuentra en Los Ríos. Arribó al país el pasado 12 de diciembre de 2020, según el Gobierno, con una prueba PCR negativa. Venía de Londres (Reino Unido) e hizo trasbordo en Madrid (España).



Días después, el 3 de enero de 2021, sintió los primeros síntomas. Hasta la semana anterior estaba internado en un sanatorio de Quevedo.



El Ministerio de Salud realizó el cerco epidemiológico a 14 familiares cercanos del ciudadano. Ellos permanecen en observación médica. Hay 655 casas y en 17 manzanas que se han explorado.



El MSP detalló el fin de semana que se hicieron 200 pruebas de hisopado, en el cantón Valencia, en Los Ríos.



"Tenemos un recuento diario de las unidades de hospitalización para covid, estamos trabajado para en caso de ser necesario reabrir esas áreas de hospitales, que se cerraron, para dar paso para que enfermedades corrientes, cirugías que se necesitan. Pero si no contamos con autoridades seccionales para que pongan medidas de más limitación de aforo, menos movilidad, no vamos a salir adelante, no podemos continuar abriendo aerovías, es responsabilidad de cada persona, no podemos tener fiestas, reuniones de más de 50 personas, es el problema de la trasmisibilidad del virus, hemos notado que hay tres ahora", dijo el ministro de Salud Juan Carlos Zevallos.



"Volver a las medidas de marzo es imposible, la Corte Constitucional ha determinado que el Estado no tiene ninguna posibilidad de volver a un estado de excepción. A través del COE hacemos sugerencias para que se impongan en todos los territorios. A las 15:30 está convocada la reunión del COE", Caridad Vela, titular de la Secretaría de Comunicación.



Zevallos aseguró que actualmente la variante de Reino Unido se encuentra "diseminada en 26 países".



"Existen, hasta el momento, tres variaciones y es la misma cepa", dijo Zevallos. "Estas se transmiten con una facilidad mucho mayor que las variantes originales del virus. Entonces, tenemos ahora que hay variaciones en Japón, que fueron detectadas en pacientes que venían de Brasil. Tenemos de Sudáfrica una segunda variación que se tansmite muy rápido. Esta se ha determinado que está en seis países".



De estas tres variantes, la única que se ha detectado hasta el momento en Ecuador es la proveniente del Reino Unido.