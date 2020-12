Jaime Vargas marca distancia con Pachakutik de cara a las elecciones

El presidente de la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, toma distancia de las candidaturas del movimiento Pachakutik, de cara a las elecciones presidenciales del 2021.

En una entrevista radial con Jimmy Jairala, la mañana de este miércoles 16 de diciembre del 2020, afirmó que la dirigencia de la Conaie no estará inmersa directamente en el proceso electoral, sino que se enfocará en un trabajo organizativo, que defienda el territorio, combata la corrupción y trabaje por la identidad de los pueblos.



Explicó que "los intereses individuales" de la dirigencia del movimiento indígena, no ha respetado las resoluciones de la Conaie respecto a los comicios. "Yo creo que de nada sirvió de que la Conaie sea una organización que vaya construyendo este proceso".



Explicó que hoy hay un mandato del consejo ampliado de la Conaie donde se establece que los dirigentes, las nacionalidades y pueblos del Ecuador van a sostener el proyecto político.



"Cuando hablamos del proyecto político no es las elecciones, sino es defender los derechos colectivos, defender el territorio, combatir la corrupción y trabajar por la identidad, la educación, por la salud, la justicia, esa es nuestra tarea. Estamos más enmarcados en temas organizativos (...)".



Añadió: "Más estamos en eso. La dirigencia de la Conaie no estaremos directamente inmersos en el proceso electoral. Más bien haremos nuestro trabajo".



Agregó que de nada ha servido tomar decisiones colectivas, en democracia comunitaria. No obstante, afirmó que convoca a un voto sea consciente como país, por la democracia, "ese va a ser nuestro trabajo".



"Hasta este momento no hemos recibido ninguna llamada de ningún candidato nacional, ni dirigente nacional de Pachakutik. Hemos dicho que sí lo vamos a acompañar en territorio"



Esto porque sí hay provincias en las que hay legitimidad, como Morona Santiago, Napo, Imbabura, Cañar, Cotopaxi, donde ha habido participación de los pueblos en definición de candidaturas. "Estaremos acompañando siempre y cuando nos convoquen".



Vargas también se refirió sobre el llamado de la justicia para rendir versión respecto a los hechos de octubre del 2019.



Dijo que que "a todos los candidatos de Pachakutik no les interesa" la lucha del pueblo indígena de octubre. "Ni Yaku Pérez, ni asambleístas nacionales se han solidarizado con ningún dirigente que hoy estamos siendo sometidos y convocados por la justicia".