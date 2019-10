Jaime Vargas dice que colaborará con investigación de Fiscalía; diálogo con Gobierno está parado

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Consejo Ampliado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se instaló en un reunión para tomar una decisión sobre el diálogo que mantiene con el Gobierno, para elaborar un nuevo decreto que focalice los subsidios de los combustibles.

La mañana de hoy, miércoles 23 de octubre del 2019, Jaime Vargas, presidente de la Conaie, se pronunció sobre el inicio de una investigación sobre sus declaraciones en las que mencionó la creación de un ejército por parte del Movimiento Indígena.



Vargas señaló que el diálogo "está parado". Mencionó que han solicitado un tiempo para definir las directrices que tomarán. "No hay ambiente de diálogo. No podemos estar en la mesa mientras nos están persiguiendo".



Desde el domingo 13 de octubre pasado, fecha en la que se realizó el diálogo entre los indígenas y el Gobierno, se han dado dos reuniones con representantes de ambos lados con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los líderes indígenas han mencionado que no se ha avanzado aún en la elaboración del nuevo decreto.



Hoy, Vargas insistió en que no aceptarán un decreto que "vaya en contra del pueblo ecuatoriano".

Sobre las declaraciones que dio el pasado sábado en la ciudad de Macas (Morona Santiago), el principal de la Conaie manifestó que está dispuesto a colaborar con la investigación de oficio que inició la Fiscalía bajo el artículo 349 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el que tipifica a los grupos subversivos.

El sábado 19 de octubre, Vargas dijo textualmente: “Vamos a organizar con nuestros excombatientes, tenemos que hacer nuestro propio ejército, que defienda al pueblo, nuestra propia seguridad desde nuestras comunidades”.



Hoy, Vargas aseguró que las comunidades indígenas están en su derecho.



"Los pueblos y nacionalidades del Ecuador tenemos el derecho constitucional a la autodeterminación, autogobierno y a la justicia indígena. En ese marco se ha propuesto crear guardia indígena, comunitaria que brinde la seguridad dentro de nuestros territorios con la cooperación de la justicia ecuatoriana", mencionó Vargas.



También dijo que no ha cometido ningún delito. Mencionó que en su discurso en Macas no habló de un ejército armado.



Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, insistió en que están abiertos al diálogo. Sin embargo manifestó que debe haber garantías mínimas para ese proceso. Criticó los procesos judiciales en contra de dirigentes y manifestó que el diálogo debe tomar el tiempo necesario y sumar a más sectores.