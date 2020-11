Jaime Vargas descartó acuerdos con el correísmo tras haber coincidido con Arauz en Bolivia

La dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) marcó distancia del candidato presidencial de Unión por la Esperanza (UNES), Andrés Arauz, tras haber compartido tarima en Bolivia, en el marco del regreso de Evo Morales a ese país.

En una rueda de prensa, la mañana de este 17 de noviembre del 2020, Jaime Vargas y Leonidas Iza, descartaron que ello haya significado un apoyo al correísmo, de cara a las elecciones presidenciales del 2021. “No confundamos un tema organizativo con un tema político electoral”, dijo Vargas, presidente del movimiento indígena.



Explicó que fueron invitados para participar en el regreso de Morales a Bolivia desde Argentina, el pasado 9 de noviembre.



“El compañero Evo nos había invitado en la llegada a su territorio en la ciudad de Chimoré, estuvimos presentes, no estuvimos solos, estuvimos delegados internacionales y nacionales; fue una presencia, por eso nos queremos luchar en la lucha de los pueblos, no de Evo Morales, no de un líder, sino de los pueblos marginados”.



De acuerdo con Vargas, en territorio boliviano no hubo conversaciones ni acuerdos con Arauz. Más bien, dijo, se explicó a los dirigentes indígenas de otros países sobre el proceso de lucha ecuatoriano y que se especificó que el socialismo del Siglo XXI tuvo fallos respecto a los derechos de los pueblos originarios en el país.



“Estuvimos ahí presentes como movimiento indígena, sí, y justamente también fue invitado el señor Andrés Arauz, pero no ha habido tal acuerdo que se ha manifestado (…) y si quieren preguntar, creo que el culpable sería el señor Evo Morales, de haberle invitado a él”.



De su parte, Leonidas Iza, dirigente de la provincia de Cotopaxi, pidió no tratar de posicionar un tema coyuntural cuando ha habido una estructura organizativa “de años” con los pueblos de Bolivia. “Hay que diferenciar el proceso democrático boliviano no tiene nada que ver con un proceso interno del pueblo ecuatoriano”.



Sobre las elecciones en Ecuador, Iza dijo que la unidad del movimiento indígena del Ecuador es fundamental y reiteró, sin dar nombres, que apoyarán a los candidatos que participen con el movimiento indígena.

“Hemos dicho en Bolivia que el movimiento indígena tiene un candidato, hemos dicho con nombres y apellidos, hay una resolución de las estructuras organizativas, efectivamente hemos criticado y somos críticos de que nos han impuesto candidaturas, pero por la unidad del movimiento indígena la vamos a sostener a los candidatos desde la nacional hasta las provincias”.