José Valencia: 'Esa permisividad que produjo nuestro concepto de ciudadanía universal tiene que terminar'

El canciller José Valencia hizo comentarios sobre una tesis que el Gobierno ecuatoriano mantiene: la de la supuesta infiltración de ciudadanos extranjeros en la jornada de protestas que vivió el país en octubre de 2019.

"Creemos que las investigaciones deben seguir, porque no es solamente las personas extranjeras que participan de estos eventos y lo que ello pueda suponer en términos de sugerirnos acción externa dentro de nuestro país. También, recordemos, que en cualquier país del mundo, que un extranjero actúe en asuntos políticos de un estado, está prohibido", aseguró el encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la mañana de este miércoles 13 de noviembre de 2019, en una entrevista con Radio Sucesos.



El Canciller dijo además que esta cartera de Estado se mantiene atenta al desarrollo de las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, proyecto que este ministerio envió a la Asamblea Nacional. "La actual ley no nos ofrece las facilidades legales a fin de que el Estado pueda actuar con contundencia que se requiere, a fin de impedir que elementos que son ajenos a lo que nuestra sociedad busca quieran ingresar al Estado ecuatoriano con otro tipo de agendas internas, personales o incluso internacionales", manifestó el diplomático.



Valencia espera que, una vez aprobadas las reformas, "que siguiendo el debido proceso se pueda expulsar extranjeros que tengan esas características". Además, se refirió a la detención en Nicaragua, en julio de 2019, de tres supuestos miembros del Estado Islámico que habían pasado por Ecuador. "Fue una campanada. Es una organización terrorista que buscan matar por matar, que tienen una agenda violenta que va contra valores que defiende nuestra Constitución".



"Esa permisividad que produjo nuestro concepto bienintencionado de ciudadanía universal tiene que terminar", estima Valencia. "Nosotros no podemos ser responsables de hechos terroristas que puedan ocurrir en otros países".



Frente a la salida de Carlos Pérez del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y los recientes cambios en el gabinete, el Canciller aseguró que, ante la posibilidad de ceder su cargo, "he venido gozando de la confianza y el apoyo del Presidente y continuaré al frente de la Cancillería hasta cuando el Presidente lo considere de otra manera".



También, Valencia se refirió al gabinete binacional que se llevó a cabo esta semana entre los gobiernos de Perú y Ecuador, en la localidad fronteriza de Tumbes. "La relación con el Perú es extremadamente fluida. Los frutos de la paz se han logrado recolectar. Antes teníamos con el Perú un intercambio comercial casi imperceptible. Tenemos ahora un gran flujo, un gran intercambio, una zona fronteriza muy viva donde hay interacciones extremadamente positivas entre la sociedad ecuatoriana y la peruana. También hay problemas. Entre vecinos siempre hay temas que abordar conjuntamente, pero vamos adelante".