Nueve vagones del tren habrían sido trasladados de Riobamba a Cotopaxi para su chatarrización

Un video muestra el transporte de al menos nueve vagones del ferrocarril de Riobamba. Presuntamente, los vagones fueron trasladados desde Riobamba hasta Cotopaxi para su chatarrización.

El video circula en las redes sociales y aún no hay versión oficial de las autoridades, que están a cargo de la empresa Ferrocarriles del Ecuador, que está en proceso de liquidación.



Las oficinas de Ferrocarriles del Ecuador en Riobamba permanecen cerradas y ningún exfuncionario acepta dar declaraciones. La ministra de Turismo, Rosy de Holguín, tampoco conoce detalles del tema.



“El tema sigue a cargo del liquidador. Nosotros no tenemos información al respecto porque aún no asumimos nada Ferrocarriles”, dijo Holguín, quien se encuentra en Galápagos para la entrega del sello Safe Travel a esa provincia.



Los vagones permanecían en los talleres de Ferrocarriles situados en el norte de Riobamba y se encontraban en desuso. Antaño, se utilizaban para el transporte de cargas en el tren.



En el 2019, antes de la liquidación de la empresa, Ferrocarriles ya inició un proceso de chatarrización. Ese año se vendieron piezas que estaban arrumadas en las bodegas y ramales del tren para obtener ingresos económicos y despejar los escombros de las vías.



Ese año, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural hizo un inventario de piezas que no tenían valor histórico y podían reciclarse. En las próximas horas esa entidad emitirá un comunicado de prensa sobre los videos de las redes sociales.