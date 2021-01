17 992 000 vacunas contra el covid-19 están pendientes en Ecuador

El plan de vacunación contra el covid-19 en Ecuador debiera completarse hasta octubre o noviembre de este 2021, según lo ha informado el Gobierno. En ese lapso se busca vacunar a un total de nueve millones de habitantes. Es decir en ese período deben venir 17 992 000 dosis, de las 18 millones, que el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, anunció que gestionó.

Con 18 millones se vacunaría al 53% de la población. El ministro Zevallos, ha señalado que el porcentaje se determinó de acuerdo con los estudios realizados en el país, que tampoco ha difundido. Los detalles sobre la inmunización masiva, que está prevista para marzo, no se han dado conocer.



La noche de ayer, miércoles 27 de enero del 2021, el Ministro dijo: "en marzo me sumé a una cruzada sin horario, sin noches ni días, con el objetivo de salvar vidas". "La única solución real era una vacuna, con el liderazgo del presidente Moreno tomé contacto con varias farmacéuticas, para que el Ecuador sea de los primeros países en recibirlas. Ver la luz en medio de tanta oscuridad, para lograrlo me valí de los 16 años que trabajé con el Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y de los colegas y contactos que logré durante todas las experiencias en desastres sanitarios, como fueron el Huracán Katrina en Nueva Orleans y el terremoto en Haití. Ecuador más allá de limitaciones financieras y de competir con todo el mundo, ha estado entre los primeros en recibir vacunas, recibir la más eficaz de las disponibles en el mercado mundial, la de Pfizer".



En principio, el mismo presidente Lenín Moreno dijo que llegarían 50 000 vacunas el 18 de enero, pero luego se dijo que serían de 8 000 a 15 000 semanales. El miércoles anterior arribaron las primeras 8 000 y no se ha anunciado nada sobre un nuevo lote.



Las vacunas autorizadas para Ecuador



Además de la vacuna de Pfizer-BioNtech, cuyas primeras 8 000 dosis llegaron al país el 20 de enero del 2020, las autoridades han ofrecido otras fórmulas, de al menos tres desarrolladores más, entre ellas la de AstraZeneca, que ya recibió autorización de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) para su uso en Ecuador.



Con Pfizer el Gobierno negoció dos millones de dosis. Con las primeras 86 000 se debe inmunizar en la fase cero al personal de salud de primera línea y a residentes y cuidadores de geriátricos.



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que, con base en la evidencia de los ensayos clínicos, la vacuna de Pfizer-BioNTech registró una efectividad del 95% en la prevención de casos de covid-19 confirmados en laboratorio en personas sin evidencia de infecciones previas.



El pasado domingo 24 de enero del 2020, el Ministerio de Salud informó que se importarán alrededor de cinco millones de dosis de la vacuna AstraZeneca para aplicar a 2,5 millones de ecuatorianos. No se ha especificado cuándo llegarán las primeras vacunas de este fabricante.



Esta vacuna fue desarrollada junto con la Universidad de Oxford para combatir el covid-19. Según AstraZeneca, la vacuna es 70% eficaz. El resultado fue validado por la revista científica The Lancet. Medios de comunicación europeos habían puesto en duda la eficacia de la vacuna para las personas mayores de 65 años, pero esto fue desmentido por el fabricante y el gobierno alemán



Se espera respuesta sobre dos millones adicionales de Pfizer



El ministro Juan Carlos Zevallos señaló que se solicitó dos millones de dosis adicionales de la vacuna Pfizer-BioNTech, sin embargo todavía no existe una respuesta que garantice que el país contará con esas vacunas adicionales a las previstas.



Las vacunas pendientes de otros fabricantes



El ministro Zevallos informó que también se han negociado otros cuatro millones de vacunas con la estrategia Covaxx y ocho millones por medio del acuerdo Covax, que encabeza la Organización Mundial de la Salud (OMS), para completar así los 18 millones planificados para Ecuador.



El titular de la Cartera de Salud además dijo que continúan en diálogos con el fabricante estadounidense Johnson&Johnson y con el chino Sinovac.



La organización Covaxx, de la United Biomedical de los Estados Unidos, en su visita a Ecuador en octubre del 2020 explicó que su dosis está diseñada para activar la inmunidad humoral y celular para una mayor eficacia. Esto se da, dijeron a EL COMERCIO, debido a que está compuesta por péptidos sintéticos, en lugar de virus vivos, por lo que no tiene riesgos biológicos y es estable.

Covax, detalla la BBC, es una iniciativa global, lanzada en abril del 2020, liderada por la OMS y dos grupos de defensa de las vacunas: la fundación Gavi y la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (CEPI). Se espera que el plan comience a distribuir vacunas en febrero y que para finales del 2021 se hayan entregado más de 2 000 millones de dosis a países de todo el mundo.