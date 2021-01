13 profesionales de primera línea del área covid-19 del Hospital Vicente Corral de Cuenca fueron vacunados

Este jueves 28 de enero del 2021, el gerente del Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca, Iván Feicán, confirmó que él fue uno de los 108 profesionales de la salud que fueron vacunados contra el covid-19 en esta casa de salud.

Feicán se había negado a hablar con los medios de comunicación y esta mañana llamó a una rueda de prensa para informar cómo se cumplió la fase cero del plan piloto de vacunación covid-19 en este hospital. En Cuenca y Azogues la inmunización se cumplió el viernes 22 de mayo.



Un día antes, dice Feicán, llegó un quipux desde la Subsecretaría de Vigilancia del Ministerio de Salud Pública (MSP) dirigido al Director Médico del Hospital con el listado de los profesionales para recibir la vacunación. “Nosotros no hicimos ninguna selección”.



En ese listado estaban auxiliares en enfermería, personal de covid-19, médicos pediatras y clínicos, entre otros. “En ese registro estaba yo como administrativo y ventajosamente no tengo parientes ni amigos a nivel central”, dijo Feicán.



Según él, solo debía ejecutar el plan de vacunación. Para los hospitales centinelas de Cuenca y Azogues llegaron 780 vacunas (390 dosis). 108 dosis para el hospital Vicente Corral Moscoso, 162 para el José Carrasco Arteaga, 54 para Solca y 66 para el Homero Castañer, de Azogues.



El Gerente admitió que solo 13 profesionales de primera línea del área covid-19 han sido vacunados, como se denunció en su momento. Pero justificó que el resto de personal beneficiado con la vacuna, en algún momento ha tenido contacto con pacientes infectados.



“Las vacunas ya están puestas. Se ha dicho que ha recibido personal que no es del hospital, mis parientes y administrativos de la zonal 6. Pero es falso”, dice Feicán al tiempo de aclarar que para la nueva remesa de vacunas -que llegará unos días antes o después de Carnaval- la selección se hará desde el mismo hospital.

Las autoridades delegaron a un responsable por cada una de las áreas (UCI, enfermería y hospitalización covid-19) para que entreguen el listado de las personas que entrarían en la nueva fase de vacunación. Según Feicán se priorizará a los de primera línea y se continuará con los médicos de consulta externa, emergencia y el resto de áreas.