¿Cuándo y cómo estarán disponibles las vacunas para el covid-19?

Pfizer Inc con su socio BioNTech SE y Moderna Inc han publicado datos de pruebas que muestran que sus vacunas para el covid-19 son eficaces en un 95% para prevenir la enfermedad, mientras que AstraZeneca Plc anunció esta semana que su vacuna podría serlo hasta en un 90%.

Si los reguladores aprueban alguna de las vacunas en las próximas semanas, las compañías han dicho que la distribución podría comenzar casi inmediatamente, por los que gobiernos de todo el mundo deberán decidir quién la recibe y en qué orden. El siguiente es un resumen del proceso:



¿Cuándo lanzarán las compañías una vacuna?



Pfizer, Moderna y AstraZeneca ya han comenzado a fabricar sus vacunas. Pfizer dijo que este año tendrá las suficientes para inocular a 25 millones de personas; Moderna dispondrá de dosis para 10 millones de personas y AstraZeneca para más de 100 millones .



El Departamento de Defensa de Estados Unidos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) gestionarán la distribución en ese país, probablemente a partir de mediados de diciembre con una liberación inicial de 6,4 millones de dosis.



Las autoridades sanitarias del Reino Unido planean desplegar una vacuna aprobada lo más rápido posible, lo que también se espera para diciembre.



En la Unión Europea, corresponde a cada país del bloque de 27 miembros empezar a distribuir vacunas a sus poblaciones.



¿Quién y cuándo obtendría una vacuna aprobada en Estados Unidos?



Cuando haya autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, los CDC han dicho que los primeros en la fila para la vacunación serían unos 21 millones de trabajadores de la salud y 3 millones de residentes en centros de atención de discapacitados y ancianos.



Los trabajadores esenciales, un grupo de 87 millones de personas que realizan trabajos que no se pueden hacer desde casa, son el siguiente grupo probable. Este incluye a bomberos, policías, empleados de escuelas, trabajadores de transporte, trabajadores agrícolas y de alimentos. Alrededor de 100 millones de adultos con condiciones médicas de alto riesgo y 53 millones de adultos mayores de 65 años, también considerados de alto riesgo de enfermedades graves, son la siguiente prioridad. Los funcionarios de salud pública de Estados Unidos dijeron que las vacunas estarán disponibles para la mayoría de los estadounidenses en farmacias, clínicas y consultorios médicos a partir de abril, de modo que cualquier persona que quiera una vacuna podrá tenerla para fines de junio. No está claro cuándo estará disponible una vacuna para los niños. Pfizer y BioNTech han comenzado a probar su vacuna en voluntarios de tan sólo 12 años.



¿Cuándo estará disponible una vacuna en otros países?



La Unión Europea, el Reino Unido, Japón, Canadá y Australia están llevando a cabo rápidos procesos de reglamentación de las vacunas.



Se espera que muchas de las dosis de AstraZeneca de este año vayan a Reino Unido, donde los funcionarios de salud han dicho que, si se aprueba, podrían empezar a vacunar a las personas en diciembre. A la cabeza de su lista se encuentran quienes viven y trabajan en hogares de cuidado.



En Europa, el regulador de medicamentos de la UE ha dicho que podría dictaminar sobre la seguridad de una vacuna covid-19 en diciembre.



La mayoría de los países han dicho que las primeras vacunas irán a las personas mayores y vulnerables y a los trabajadores de primera línea, como los médicos.



Los países están comprando vacunas a través del plan de adquisición conjunta de la Comisión Europea, que tiene acuerdos para seis vacunas diferentes y casi 2 000 millones de dosis.



Los plazos de entrega varían y la mayoría de los países todavía están elaborando planes de distribución e inoculación de las vacunas.



Italia espera recibir las primeras de Pfizer-BioNTech y la de AstraZeneca a principios del próximo año. España planea administrar vacunas en enero.



En Bulgaria, el inspector jefe de sanidad del país espera los primeros envíos en marzo o abril. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría dijo que las dosis llegarán como muy pronto en la primavera boreal.



Alemania, sede de BioNTech, espera lanzar las vacunas a principios de 2021 con centros de vacunación masiva en salas de exposición, terminales de aeropuertos y lugares de conciertos. También utilizará equipos móviles para las casas de cuidado. Se espera que los trabajadores sanitarios de primera línea y las personas en riesgo de contraer el grave covid-19 se inoculen primero.



¿Cuándo tendrán acceso a las vacunas los países en desarrollo?





COVAX, un programa dirigido por la Organización Mundial de la Salud y el grupo de vacunas de GAVI para reunir fondos de países más ricos y organizaciones sin fines de lucro para comprar y distribuir vacunas a docenas de países más pobres, ha recaudado USD 2 000 millones.



Su primer objetivo es vacunar al 3% de la población de estos países con el objetivo final de alcanzar el 20%. Ha firmado un acuerdo provisional para comprar la vacuna de AstraZeneca, que no requiere ser almacenada en un equipo especializado de ultra frío como la vacuna de Pfizer.



Se espera, aunque no es seguro, que los países menos ricos de África y el sudeste asiático, como la India, reciban las vacunas a bajo o ningún costo en el marco de este programa en 2021. Otros países como los de América Latina pueden comprar vacunas a través de COVAX. Varios de ellos también han estado realizando acuerdos de suministro con las farmacéuticas.



¿Cuánto costará?



Los fabricantes de vacunas y los gobiernos han negociado precios variables, no todos ellos públicos. Los gobiernos han pagado desde unos pocos dólares por cada vacuna de AstraZeneca hasta USD 50 por el régimen de dos dosis de Pfizer. Muchos países han dicho que cubrirán el costo de la inoculación de sus ciudadanos.