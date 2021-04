Vacunación de maestros comienza en México tras un año sin clases presenciales

México comenzó este martes 20 de abril del 2021 la inmunización de sus más de 3 millones de maestros con la finalidad de reabrir pronto los colegios tras más de un año con clases virtuales, el mismo día en el que vacunaron al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Yo quería vacunarme precisamente porque me parecía necesario, porque voy a ser mamá próximamente y considero que es importante desarrollar defensas", dijo Maricarmen Ballinas Gómez, maestra de nivel superior y una de las primeras en recibir la vacuna en San Cristóbal de las Casas, en el suroriental estado mexicano de Chiapas.



El plan de vacunación a docentes en esa región comenzó puntual este martes y busca el regreso seguro a clases presenciales con la vacunación de sus 121.000 maestros.



Gabriel Martínez, delegado de la Secretaría de Educación en San Cristóbal de Las Casas, explicó en una entrevista que en este lugar de Chiapas se espera vacunar, en este primera jornada y a lo largo de doce horas, a unos mil maestros.



Chiapas es uno de los cinco estados, junto con Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz, en los que a lo largo de una semana se buscará vacunar a los casi 530 000 maestros de estas regiones con el antídoto de CanSino, que solo requiere de una dosis, por lo que dentro de tres semanas ya podrían abrir las escuelas.

Las autoridades sanitarias informaron que en la primera jornada y con un corte hasta las 16:00 horas locales se registró la aplicación de 53.516 dosis, que son esquemas completos debido a las característica del biológico de CanSino.



La vacunación del personal educativo del resto de estados se irá añadiendo de forma gradual hasta el 28 de mayo, cuando el Gobierno prevé haber inmunizado a poco más de 3 millones de maestros.



Los educadores de Campeche, estado con menor índice de contagios, ya fueron vacunados en semanas pasadas como parte de un plan piloto.

Impacto en la educación



Los colegios fueron cerrados oficialmente el 20 de marzo de 2020 en México, donde las clases se han impartido por televisión, radio e internet desde entonces.



La tardanza en la reapertura de escuelas ha tenido un fuerte impacto en la educación de niños y jóvenes.



Al menos esto reflejan algunos datos estadísticos oficiales, como que la pandemia y la falta de recursos económicos llevó a que 5,2 millones de mexicanos de entre 3 y 29 años no estén inscritos en el ciclo escolar 2020-2021.



"Ya vamos a ir saliendo de esta situación y necesitamos las clases presenciales, porque no hay nada que pueda sustituir la escuela. La escuela es no solo un centro de enseñanza, es el segundo hogar", dijo este martes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Presidente vacunado



La jornada no ha estado solo marcada por el plan de inmunización de maestros, ya que el propio presidente de México también se vacunó.

Lo hizo durante su rueda de prensa, retransmitido en directo a través de sus propios canales y medios de comunicación.



"No duele, pero además ayuda mucho y nos protege a todos. Hago un llamado a todos los adultos mayores para que todos nos vacunemos. No hay ningún riesgo", expresó tras ser vacunado con el fármaco de AstraZeneca el mandatario, de 67 años, hipertenso y reacio a llevar cubrebocas en público.



El analista de políticas sanitarias Xavier Tello opinó a Efe que López Obrador debía haberse vacunado antes por ser el jefe del Estado. "Como ejemplo para la población me parece bien que invite a la gente a vacunarse, aunque creo que en México no hay un problema grande de gente que rehúse la vacuna", agregó.

Temida tercera ola



Con más de 212 000 muertos y 2,3 millones de contagios confirmados, México es el tercer país del mundo con mayor número de decesos, después de Estados Unidos y Brasil, y ha aplicado hasta ahora 14,3 millones de dosis de distintas vacunas.



Pese al constante avance del plan de inmunización en el país, en al menos diez estados de la nación ha habido un repunte de casos estos días, por lo que los expertos ya hablan de una posible "tercera ola" de contagios, apenas dos semanas después del fin de la Semana Santa.



"Es una llamada de advertencia, no es una alerta porque no es un aumento precipitado extremo, pero sí una advertencia", dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien confesó que le "preocupa que pudiera empezar una tercera ola".