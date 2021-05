¿Quiénes serán vacunados contra el covid-19 a través del IESS?

130 000 afiliados, pensionistas y jubilados de 65 años en adelante, con enfermedades catastróficas, comorbilidades y discapacidades serán vacunados contra covid-19, con la gestión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), hasta el 24 de mayo.

EL COMERCIO conversó con Zulima Espinosa, directora general del IESS, este martes 4 de mayo del 2021.



¿Cuál es el universo de pensionistas del IESS?



Son aproximadamente 700 000 de 65 años en adelante.



¿Cuál será el papel del Seguro Social en el proceso de inmunización contra covid-19?



El Ministerio de Salud Pública (MSP) está a cargo del Plan de Vacunación. Al sumarnos al proceso de vacunación que llevan adelante nos encargamos de un grupo de jubilados y pensionistas, hasta el 24 de mayo. En 18 provincias disponemos de 24 puntos de vacunación, atendemos a 5 500 personas diariamente. Para incorporar a más de los 130 000 dependemos del Ministerio de Salud y de CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones).



Los ciudadanos de 65 años en adelante se han registrado en la web del Plan Vacunarse del MSP. ¿Si son pensionistas del IESS deben actualizar sus datos en la web del IESS?

Sí, pueden actualizar sus datos. Pero si es que ellos ya se registraron en el MSP, igual ellos serán agendados por esa entidad. Pero si por algún motivo ingresan a nuestra página y le salió que los datos deben ser actualizados, pueden hacerlo. Estamos ayudando al MSP, más que nada con la población de 65 años en adelante, jubilados con enfermedades catastróficas y discapacidad y comorbiilidades. Algunos de diferentes parroquias tenían datos desactualizados, estaban viviendo en otras ciudades. Cuando actualizan su información, en 72 horas les agendamos la cita. El lunes lo hicieron 14 000 ciudadanos.



¿Y después podrían ir con el resto de sus jubilados?



Por ahora estamos en la primera fase, si no tiene ninguna de esas variables, más allá de la edad: discapacidad, comorbilidad o enfermedad catastrófica, está a cargo del MSP. Es lo que nos ha pedido priorizar por ahora el MSP.



¿Cómo convocan a los jubilados para que se acerquen a recibir la vacuna?

Nosotros no enviamos SMS (mensaje de texto), les pedimos revisar diariamente el sitio web (https://vacunacion.iess.gob.ec/) Y les pedimos no insistir, no atendemos sin previa cita o agendamiento. El Ministerio nos pasó una base de datos de personas que no podían contactar, por eso estamos en este proceso. Tenemos puntos de vacunación en 18 provincias, incluso esperamos incorporar otros en Bolívar Santa Elena, Esmeraldas Pastaza y Orellana.