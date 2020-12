Comité regulador recomienda la aprobación de la vacuna de Pfizer en EE.UU.

Un comité asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) recomendó este jueves 10 de diciembre del 2020 que se apruebe de manera urgente la vacuna de Pfizer contra el covid-19, en lo que supone un paso clave para su distribución a millones de estadounidenses.

Los integrantes del conocido como Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos de la FDA votaron 17 a favor, 4 en contra y 1 abstención para que la vacuna se administre a todos aquellos individuos con al menos 16 años, edad a partir de la que Pfizer ha demostrado que su aplicación segura.



El voto a favor del comité, que debatió durante casi diez horas este jueves 10, no es vinculante y no significa que se haya dado automáticamente luz verde a la vacuna, ya que corresponde a la FDA adoptar la decisión final.



Aprobación inminente para Pfizer



En una entrevista este jueves con la cadena NBC, el comisionado de la FDA, Stephen Hahn, reafirmó que la aprobación de la vacuna llegará "muy pronto" después de la evaluación del comité de expertos, aunque no concretó la fecha exacta.



Después del voto, la CNN dijo que esa aprobación puede llegar este mismo jueves o mañana, viernes.



Si la FDA decide finalmente aprobar la vacuna de Pfizer, EE.UU. se convertirá en el quinto país del mundo en dar el visto bueno a ese remedio después del Reino Unido, Baréin, Canadá y Arabia Saudí.



Una vez que los reguladores pongan su sello de aprobación, las primeras dosis podrían llegar a los 50 estados de EE.UU. y sus territorios en un periodo de entre 24 y 48 horas.



Entre la vacuna de Pfizer y la de Moderna, cuya aprobación podría llegar la semana que viene, el Gobierno de Donald Trump tiene previsto distribuir este mismo diciembre 40 millones de dosis con las que se vacunarán a 20 millones de personas.

Debate en el Comité



Una de las intervenciones estelares en el comité fue la de la jefa de investigación y desarrollo de vacunas de Pfizer, Kathrin Jansen, quien defendió que la inmunización es la única vía que se conoce hasta ahora para combatir el virus, ya que ningún tratamiento ha demostrado ser completamente efectivo.



"Nadie está a salvo de esta enfermedad. Ha quedado muy claro, especialmente ahora con el crecimiento de casos en todo el mundo, y también en EE.UU., que necesitamos una vacuna para acabar con esta devastadora pandemia", manifestó.



Asimismo, ofreció datos sobre la seguridad de su vacuna, explicó que no se observó ninguna reacción negativa en los 43.448 participantes del ensayo, la mitad de los cuales recibieron la vacuna y la otra mitad el placebo, y se comprobó que tiene una efectividad del 95 % cuando se administran las dos dosis de las que consta.



En contraste con la confianza de Pfizer, Nissa Shaffi, de la Liga Nacional de Consumidores (LNC, en inglés), expresó preocupación por las reacciones alérgicas que sufrieron dos personas vacunadas este martes en el Reino Unido, algo que ha llevado a las autoridades británicas a pedir a los alérgicos severos que no se inmunicen.



"Pedimos a la FDA que preste atención a estas advertencias y que siga jugando un papel importante en la colaboración y distribución de la vacuna para evitar cualquier inconveniente", solicitó Shaffi.

La pandemia explota en EE.UU.



La aprobación de la vacuna de Pfizer podría llegar en un momento clave dado que Estados Unidos está registrando de media más de 200 000 casos diarios y cerca de 3 000 muertes cada 24 horas.



Este jueves 10, de hecho, Estados Unidos superó por primera vez desde el inicio de la pandemia esa barrera de 3 000 fallecidos diarios, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.



Los datos más recientes de esta institución indican que en EE.UU. se han contagiado 15 599 122 personas y han fallecido 292 001, más que en ningún otro país en el mundo.