¿Cómo avanzan los pedidos de acceso a la información sobre la vacunación en Ecuador?

Días atrás, jueces aceptaron cuatro pedidos de acceso a la información sobre el proceso de vacunación contra covid-19 en todas sus fases, el listado de personas inmunizadas y los contratos. Estos fueron presentados por la Defensoría del Pueblo, delegaciones de Pichincha, Chimborazo y Tungurahua y la agrupación Acción Jurídica Popular.

La primera entidad, por ejemplo, ya tiene la notificación por escrito, por lo que el Ministerio de Salud Pública (MSP) cuenta con 10 días, hasta el próximo sábado 13 de marzo del 2021, para entregar la documentación.



Lo explicó Roberto Veloz, delegado provincial de la Defensoría. “Es claro que, dentro de ese plazo, el Ministerio de Salud debe remitir la información sobre el plan de inmunización y el listado de beneficiarios en Pichincha. Una vez que lo haga debe notificarlo a las autoridades de justicia”.



Hasta este jueves 4 de marzo del 2021, el MSP no ha presentado apelaciones a la decisión de la autoridad de justicia. “No se apeló, por lo que estamos a la espera del cumplimiento de lo dispuesto”.



¿Qué pasa si el MSP apela la decisión? Veloz indica que no afectaría el proceso, es decir, la documentación deberá entregarse, según lo dispuesto por los jueces.



Esto -dice- consta en la Ley de Garantías Constitucionales. En el artículo 24 se dice que las partes podrán apelar en la misma audiencia o hasta tres días hábiles después de haber sido notificadas por escrito. “La interposición del recurso no suspende la ejecución de la sentencia, cuando el apelante fuere la persona o entidad accionada”.



Luego de recibir la información se procederá a su análisis, con el objetivo de conocer si se cumple o no con los parámetros o con la priorización de los vacunados, desde la fase cero hasta la última.

Actualmente, en el país se ejecuta la fase uno, en la cual se espera llegar a dos millones de ciudadanos. Entre ellos está el personal sanitario restante, adultos mayores, fuerzas del orden, bomberos, recolectores de desechos, docentes, trabajadores de sectores estratégicos.



Además están la población vulnerable (con discapacidad, enfermos crónicos, es decir, diabetes, hipertensión, obesidad, asma, pulmonares, VIH, insuficiencia renal, tuberculosis y quienes se ubican en lista de espera para trasplantes).



Lo explicó Rodolfo Farfán, nuevo titular del MSP, por medio de un video publicado el miércoles 3 de marzo del 2021.



“Estamos vigilantes de que se cumpla estrictamente con lo planificado en cada una de las fases. Existe un plan construido con criterios internacionales, pero que puede ser dinámico principalmente dependiendo del arribo de las vacunas”.

El miércoles, por ejemplo, llegaron 31 590 dosis de Pfizer-BioNtech. En total, el país ha recibido 73 710 fórmulas de esta firma estadounidense. Y se han colocado unas 42 100: 35 886 primeras y 6 228 segundas.



Este Diario consultó sobre cómo se cumplirá con lo dispuesto por los jueces y cuál es la posición del nuevo ministro del ramo sobre transparentar los documentos, este jueves 4.



El MSP contestó que “Con relación a su pedido de información debo indicarle que estamos gestionando con las instancias técnicas respectivas, tan pronto nos den respuesta le informaremos oportunamente”.