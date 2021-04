Ministro de Salud asegura que jubilados del IESS ya están inmunizándose contra covid-19

Este miércoles 14 de abril del 2021, cerca de 26 000 personas se vacunaron contra covid-19, en 54 puntos habilitados a escala nacional. La cifra es inferior a la del día anterior en la cual se alcanzaron 35 000, en 95 sitios de inoculación.

Lo explicó el nuevo ministro de Salud Pública, Camilo Salinas, en una breve entrevista a Diario El Comercio, otorgada esta tarde, previo a su ingreso a la reunión del Comité de Operaciones de Emergencias (COE) Nacional, en Guayaquil.



En este espacio, Salinas detalló que el Viceministerio de Gobernanza se encarga de la planificación semanal para determinar los grupos prioritarios, que recibirán las dosis. Luego, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) designa las citas de forma aleatoria y transparente, según los listados enviados por la entidad mencionada.



“Ellos (CNT) notifican a las personas seleccionadas. No ven nombres, personas ni edades”. Ha solicitado que a partir de esta semana se enfoquen en los adultos mayores de 90 años, para quienes debieran ir entre un 50 y 60% de dosis; quienes tienen entre 80 y 90, entre el 10 o 15%; y de 79 a 65, el porcentaje restante.

El ministro del ramo además comentó que los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) “están inmunizándose. No le puedo decir el porcentaje, porque ingresan como adultos mayores y son prioritarios”.



Salinas además reconoció que esperan aumentar el número de lugares de vacunación acreditados a 100, desde el lunes 19 de abril del 2021. Así se logrará llegar a 50 000 personas diarias, entre ellos, adultos mayores, ciudadanos con enfermedades, como cáncer, tuberculosis, VIH, etc. A estos se suman los fiscales, jueces, recolectores de basura, docentes y más.



La selección de puntos de inoculación no es una tarea fácil. Primero, un equipo técnico revisa si el lugar cuenta con las condiciones necesarias. Por ejemplo, un ingreso y salida adecuados, un sitio para la inscripción, el vacunatorio y post vacunatorio o sitio de observación.



El titular del ramo también indicó que la planificación está encaminada a garantizar las primeras y segundas dosis de la misma proveedora, es decir, Pfizer-BioNtech, Sinovac y AstraZeneca.

En ese sentido sostuvo que las tres son seguras y tienen una efectividad, para disminuir las complicaciones del covid-19.



Por ejemplo, “quien se inmuniza con AstraZeneca tiene un 0,0004% de tener eventos adversos”, como la formación de trombos (coágulos de sangre). Un porcentaje de riesgo mayor tiene una mujer que usa anticonceptivos, con el 1,8 por cada 1 000 personas.



Y recordó que los criterios para la colocación de las fórmulas son:



1.- Los adultos mayores de 65 años recibirán las de Sinovac y Pfizer.



2.-A quienes tienen entre 18 y 65 años se les colocará la de AstraZeneca.