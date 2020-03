Fechas para vacuna del Covid-19 y para fin del confinamiento no están definidas, dice representante de la OPS

LEA TAMBIÉN

Gina Watson, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Ecuador reconoció este lunes 30 de marzo del 2020, que todavía no se tiene un plazo definido para una vacuna contra el covid-19 y tampoco para que finalicen las medidas de confinamiento para evitar nuevos contagios.

"Cuánto van a durar las medidas de restricción, no sabemos. Si el comportamiento de la enfermedad en territorio nacional se logra controlar y se logra reducir la velocidad de la transmisión, y podemos ver que el pico del comportamiento de la epidemia en el país comienza a descender y entra en una meseta, obviamente muchas de estas medidas podrán relajarse, pero esta es una decisión que debe tomar el Gobierno con base a la información que se va generando", dijo.



Watson insistió en que esto también depende del comportamiento de la población en respetar las medidas adoptadas para que los contagios disminuyan. De hecho, el Ejecutivo confirmó que la suspensión del trabajo presencial, que debía concluir este 31 de marzo, continuarán hasta el 5 de abril.

"La aceleración exponencial de la transmisión es preocupante. Los primeros 100 casos en el mundo tomaron 47 días en producirse. En la actualidad, en cosa de dos días, tenemos el reporte de más de 100 000 casos en el mundo, lo que implica que si no se realizan y se mantienen las medidas de distanciamiento social, esto puede presentar un escenario catastrófico", señaló.



La representante de la OPS compareció esta mañana, a través de videoconferencia, ante la Comisión de Salud de la Asamblea, en donde por casi dos horas recibió preguntas de los asambleístas en relación a la pandemia.



Protección



La especialista sostuvo que no hay evidencias de que este virus haya mutado, y que su forma de contagio es de persona a persona; cuando, por ejemplo, alguien tose o estornuda a un metro o metro y medio de distancia.



Enfatizó que "no hay evidencia" de que el virus circule en el aire, pero que sí puede permanecer horas o días en objetos como mesas y plásticos, si no se desinfectan.



Sin embargo, señaló que el virus puede tener un efecto "aerosol" pero "casi exclusivamente" en áreas de hospitales, en donde se practican actividades como entubar a pacientes, por lo que los más expuestos son los médicos.





Síntomas



Los principales síntomas del covid-19 son fiebre, tos, estornudo, dolor de cabeza, malestar estomacal, malestar general del cuerpo y dificultad para respirar.



A esos, se suman dos más: pérdida del olfato y del sentido del gusto, es decir, de la capacidad de probar sabores con la lengua, dijo la vocera de la OPS.



Puntualizó que el 80% de los contagiados no desarrolla síntomas, el 15% los tiene de moderado a grave, y un 5% pasan a ser críticos, y de estos últimos entre un 2% y 3% tiene probabilidades de morir.



Tratamiento



Watson aclaró que hasta ahora no hay ningún tratamiento específico validado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el manejo covid-19.



Explicó que está en marcha un estudio llamado Solidaridad, del que participan más de 50 países. Dijo que Ecuador también fue invitado a participar, pero todavía no hay una respuesta del Ministerio de Salud.



El estudio consiste en ensayos clínicos con los principales medicamentos antirretrovirales y antivirales que se han propuesto como posibles alternativas de tratamiento, entre ellos la clorofina. Pero pidió a la población no automedicarse.



"Hasta la fecha no tenemos una perspectiva de vacuna en corto tiempo, se están haciendo estudios y ensayos preclínicos que pueden llevar una ventana de espera hasta de un año antes de que tengamos una vacuna que pueda ser comerciable y disponible a los países, cuidado más tiempo", acotó.



Recuperación



Una persona contagiada por covid-19 puede presentar los síntomas al cabo de 5 a 6 días de haber sido infectado. Su recuperación tomará dos semanas.



Para los casos severos, el tiempo de recuperación tomará de tres a seis semanas. Y para los cuadros críticos de dos a ocho semanas, si no fallece.