Vacuna contra el coronavirus debe ser 'bien público global', según jefe de salud de EE.UU.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Si Estados Unidos es el primero en desarrollar una vacuna eficaz contra el nuevo coronavirus, tiene que compartirla rápidamente con el mundo, dijo a la AFP el jefe de los Institutos Nacionales de Salud, Francis Collins, en una entrevista.

La administración del presidente Donald Trump ha sugerido que si bien compartiría su conocimiento científico, priorizaría la producción de dosis para la población estadounidense desde el primer momento.



Pero Collins dijo que está “absolutamente” de acuerdo con los líderes de Francia y China en que una vacuna debería ser lo que ellos llamaron un “bien público global”, y expresó particular preocupación por los países de África y América Latina.



“Ciertamente, si tuviéramos una vacuna que funcione, me gustaría asegurarme lo más rápido posible que esté disponible allí (África) y en América del Sur. Mire a Brasil en este momento”, dijo Collins.



“Tenemos una gran responsabilidad. Como la nación más rica del mundo, no solo tenemos que cuidarnos a nosotros. Ese sería un resultado terrible”, dijo el especialista de salud.



Los institutos de los que Collins es jefe (NIH, por sus siglas en inglés) constituyen uno los principales centros de investigación del mundo. Con un presupuesto de USD 42 000 millones, se han asociado a compañías privadas en la carrera frenética para encontrar una vacuna contra el virus que ha matado a más de 320 000 personas en todo el mundo.



La administración Trump se ha fijado el objetivo de producir 300 millones de dosis a enero, lo suficiente para vacunar a toda su población. Pero si el país tiene éxito, ¿debería exigírsele exportar algunas de esas dosis a poblaciones vulnerables en otros países, en lugar de ofrecerlas a estadounidenses sanos?



Collins dice que sí, aunque advierte que cualquier pronóstico se basa en “mucha esperanza”.



“Personalmente, creo que debería ser una cuestión de gran atención y no en algún momento en 2022”, dijo. “Tal vez tan pronto como a fines de este año, cuando realmente tengamos la capacidad de hacerlo”.