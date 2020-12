Biden recibe vacuna por covid-19 mientras aumentan en EE.UU. los esfuerzos por inocular

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, recibió en vivo por televisión el lunes 21 de diciembre de 2020 su primera dosis inyectada de la vacuna para el covid-19, en un esfuerzo por aumentar la confianza en su seguridad antes de su amplia distribución el próximo 2021.

Biden se ha comprometido a hacer de la lucha contra el coronavirus, que ha matado a más de 300 000 estadounidenses e infectado a más de 17 millones, su máxima prioridad cuando asuma el cargo el 20 de enero. A los 78 años, está en el grupo de alto riesgo para la enfermedad respiratoria.



El presidente republicano Donald Trump, que perdió las elecciones del 3 de noviembre ante su rival demócrata, muchas veces minimizó la gravedad de la pandemia. Según algunos expertos en salud, su gestión fue caótica y arrogante, ignorando en ocasiones los estudios científicos en materia de transmisión de enfermedades.



Con su camisa negra de manga larga enrollada, Biden recibió frente a periodistas la inyección puesta por Tabe Masa, enfermera jefa de los servicios de salud para empleados en el Hospital Christiana en Newark, Delaware. Las imágenes se transmitieron en directo por televisión.



Después de recibir la inyección, una dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer Inc., Biden elogió a los profesionales médicos, a los que calificó como "héroes".



"Estoy haciendo esto para demostrar que la gente debe estar preparada para recibir la vacuna. No hay nada de qué preocuparse", dijo Biden. Su esposa, Jill Biden, recibió la inyección más temprano en el día.



Sin embargo, Biden también señaló que la vacunación tomaría tiempo en implementarse y que la gente debería escuchar a los expertos médicos y no viajar en las próximas fiestas de fin de año si es posible.



La vicepresidenta electa Kamala Harris probablemente reciba la vacuna la próxima semana, dijo el equipo de transición de Biden.