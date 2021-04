¿Qué pasa si usted se vacunó contra el covid-19 mientras estaba infectado y no lo sabía?

Se sabe que una buena parte de quienes se infectan de covid-19 no desarrollan síntomas y, por tanto, es difícil que lleguen a saber que estuvieron contagiados.

Los estudios al respecto dependen de cada locación, pero la mayoría de registros hablan de que un porcentaje entre un 18 y un 30% de casos de coronavirus se presentan sin síntomas.

Por otro lado, las recomendaciones oficiales sobre vacunación en caso de haber estado contagiado son claras: incluso si usted ha estado infectado con covid-19, debe vacunarse. Esto se debe a que los estudios sobre inmunidad después de la infección todavía no son concluyentes en este aspecto.



Tomando estos antecedentes en cuenta: ¿Qué ocurre si una persona no sabe que está contagiada de covid-19 y acude a un centro de vacunación para ser inoculado?



La recomendación de los Centros de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos es que un paciente que dio positivo para covid-19, aunque sin síntomas, debe esperar por lo menos 10 días para dejar el aislamiento.



Los CDC enfatizan en que una persona con síntomas de coronavirus no debe ser inoculada. Y la recomendación es esperar por lo menos tres meses de la infección para inmunizarse, asegura al Miami Herald el doctor Amesh Adalja, académico en la Universidad Johns Hopkins de EE.UU.



La pregunta que surge aquí es si la infección de covid-19 al momento de vacunarse generaría algún tipo de efecto adverso. La respuesta es no. La vacuna no puede generar que los síntomas de un paciente se agraven, o se vuelvan más leves.



Sin embargo, sí supone un riesgo de contagio tanto para el personal de salud que aplica la vacuna como para quienes se están inoculando.



Por otro lado, la comunidad médica supone (aunque no se ha podido publicar estudios al respecto aún) que la vacuna podría ser menos efectiva en caso de infección por covid-19.