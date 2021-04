La vacuna de AstraZeneca se aplicará en docentes, bomberos y otros; para adultos mayores será Sinovac o Pfizer

“AstraZeneca será para otros grupos. Para los adultos mayores son Sinovac y Pfizer. AstraZeneca irá para docentes, bomberos y otros”. Lo aclaró el nuevo ministro de Salud Pública, Camilo Salinas, este martes 13 de abril del 2021, desde el Colegio Central Técnico, en el norte de Quito. Es uno de los puntos de vacunación anticovid-19 habilitados en la capital.

Salinas mencionó que las dosis de AstraZeneca “no tienen contraindicaciones. No tienen problemas. Son 100% seguras. No escuchen lo que dicen los medios no oficiales”, señaló.



La duda se genera porque Mauro Falconí fue separado del ministerio, cuando decidió cambiar las dosis de Pfizer, previstas para adultos mayores en Quito, por las de AstraZeneca".



Salinas insistió que “así sea de procedencia de China, Reino Unido o Alemania son seguras porque tenemos un control de Arcsa (Agencia de Regulación y Control Sanitario), desde que ingresan al Ecuador. EMA y FDA -organismos de salud internacionales- tienen estudios diarios sobre la seguridad de estos tres tipos de vacunas. Sobrepasan el 95% de efectividad para contrarrestar las complicaciones de la enfermedad... No es que no me vaya a dar (covid-19), pero las complicaciones serán menos”.

Hasta el momento, Ecuador ha recibido 1,49 millones de dosis de estas tres proveedoras: la estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNtech, la china Sinovac y la británica AstraZeneca, por medio de la iniciativa Covax Facility.



Este martes 13 de abril se habilitaron 90 puntos para la inmunización de más de 35 000 personas en un solo día -el número más alto desde el 21 de enero-. En ese sentido, el titular del ramo indicó que, en estos espacios, la inoculación se ha desarrollado con normalidad.



Además, anotó que firmaron un convenio con el Consorcio de Gobierno Autónomos Provinciales (Congope) y mañana, miércoles 14 de abril, harán lo propio con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y con el Consejo Nacional de Gobiernos PArroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare) para el apoyo en el proceso de vacunación.



“Los alcaldes, gobiernos parroquiales y prefecturas se suman poco a poco, como lo hicieron los municipios de Quito y Guayaquil”.



Sobre la nueva variante de Brasil, Salinas comentó que se ha realizado el cerco epidemiológico a los contactos cercanos al hombre que dio positivo para ella. Al principio fue de 40 personas y actualmente supera las 100.



El paciente -dijo- estuvo en un hotel en Loja. Luego fue a Zamora. El padre y la madre, adultos mayores, no tienen síntomas, pero se les evalúa a diario; al igual que a sus compañeros de la empresa minera en donde labora.



A la fecha, el ciudadano ha evolucionado de forma favorable pero su condición es reservada. Entre hoy y mañana esperan retirarle el tubo de ventilación y conectarlo a otras facilidades para que respire mejor, explicó el titular de Salud.