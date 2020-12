Vacancia legislativa: El CAL, sin quórum y Comisión de Trabajo, en acefalía

La Asamblea se acogerá desde este miércoles 16 de diciembre del 2020 a su segundo receso del año por 15 días. La ausencia se extenderá para 41 de los 137 legisladores que irán a la campaña electoral. Esta reducción del 30% del Pleno tendrá su incidencia en la directiva y comisiones especializadas.

A diferencia de otros procesos, en que era opcional, la última reforma electoral les obliga a acogerse a una licencia sin sueldo mientras dure la campaña a los 39 que buscan la reelección y a dos que se postulan al Parlamento Andino.



Aquellos podrán regresar después del 7 de febrero, cuando tendrán lugar las elecciones. Todos deberán comunicar el pedido de licencia a la Secretaría General, Administración y Talento Humano hasta el 31 de diciembre, cuando termina el receso para los 96 restantes.



A esta medida deberán acogerse cuatro de los siete integrantes del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL): el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), y las vocales Ana Belén Marín (AP), Rina Campain (Creo) y Cristina Reyes (PSC).



Esto complica la toma de decisiones porque las autoridades de la directiva no pueden ser reemplazadas por sus alternos. Solo en lugar de Litardo podrá actuar el primero o segundo vicepresidente César Solórzano (BIN) o Patricio Donoso, del bloque de Creo.



El organismo se encarga de calificar proyectos de ley o pedidos de juicio político, y no puede actuar sin quórum. “Es un tema que no ha sucedido nunca. Eso tendríamos que conversar con los jefes de bancada”, dijo Donoso.

No obstante, tanto los coordinadores de Creo, Luis Pachala; César Rohón, del PSC, y Pabel Muñoz, de la Revolución Ciudadana (RC), también irán a la campaña por la reelección. Pachala aseguró que coordinará al bloque desde fuera.



Litardo, Marín y Campain buscarán la reelección como asambleístas nacionales; mientras que Reyes con la correísta Verónica Arias, de la Revolución Ciudadana, se inscribieron de candidatas al Parlamento Andino, pues ya no pueden reelegirse.



Aunque el artículo 114 de la Constitución dice que “las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan”, un pronunciamiento del Procurador permitió una excepción con Reyes y Arias. Ambas podrán terminar su mandato después de la campaña electoral.



En octubre pasado, Ximena Peña (AP) y Guillermo Celi (Suma) se despojaron de sus curules para buscar la Presidencia de la República.

Los pedidos de licencia también tendrán su impacto en las comisiones. En el caso de la de Trabajo, cinco irán a la campaña. Las de Justicia, Educación y Gads, tendrán 4 bajas cada una. Las demás tienen hasta 3 asambleístas en esta situación.



El titular de la Comisión de Educación, Jimmy Candell, al igual que Wilma Andrade, vicepresidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos y también de la Comisión de Enmiendas, son dos de ellos. El primero buscará la reelección como asambleísta provincial de Santa Elena y Andrade como asambleísta nacional por la Izquierda Democrática (ID).



Si bien en las comisiones sí pueden actuar los alternos, ellos no podrán ejercer ni la presidencia ni la vicepresidencia.



En la comisión de Enmiendas, Andrade será reemplazada por otro asambleísta principal, René Yandún (BIN). Mientras que en la de Gobiernos Autónomos por su alterna Diana Pesántez.



Andrade asegura que el trámite de los proyectos de reformas a la Constitución no se verá afectado y se cumplirán con los plazos definidos porque no quieren del CAL.



La Comisión de Trabajo quedará en acefalía porque no cuenta con un vicepresidente que pueda reemplazar a su titular, Karina Arteaga (exAP). En julio pasado renunció el socialcristiano Vicente Taiano y no se elige un reemplazo.



Allí está pendiente el trámite de la reforma laboral. Fausto Terán (exAP) sostiene que no se tienen mayores avances. La mesa no ha funcionado con regularidad desde mayo de 2019.



Desde septiembre pasado, Arteaga tiene prisión domiciliaria y otras medidas cautelares por supuesta concusión, pero esto no ha impedido que ejerza la Presidencia. Buscará la reelección como asambleísta del movimiento Podemos.



La legisladora es una de las que más proyectos de ley ha presentado en 3 años y 7 meses de mandato. Hasta ahora suman 10, aunque consisten en propuestas de reformas a entre 1 y 3 artículos de distintas normas relacionadas, por ejemplo, con permiso de maternidad, o bienestar animal.



En el último semestre de este año, Litardo presentó dos proyectos: la Ley de Deporte y la Ley de Acceso a la Información Pública. Cuando inició su mandato, impulsó con otros 10 colegas un proyecto para reestructurar las deudas de la banca pública. En el caso de Wilma Andrade, de los 7 proyectos presentados tres han ido al registro oficial, y 1 de 6 de Candell.