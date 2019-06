Vacaciones, en 13 parques de Quito

LEA TAMBIÉN

Durante el verano, el número de visitantes que llegan a los parques metropolitanos de Quito se triplica. Con la salida a vacaciones de los establecimientos educativos, los espacios verdes se vuelven una opción para divertirse con los niños, hacer deporte, volar cometas o simplemente relajarse.

En Quito hay 13 parques metropolitanos. Cada año reciben a 12,6 millones de visitantes, de los cuales 9 millones son adultos y 3 millones son niños. Según los registros de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, en el último año 74 815 personas con algún tipo de discapacidad también llegaron a estos espacios. Y 995 000 personas acudieron con sus mascotas. Eso se debe a que 10 de esos parques cuentan con zonas caninas donde los animales se divierten.



Cada uno de los parques tiene sitios especiales para los visitantes. Haciendo un recorrido desde el norte, por ejemplo el Equinoccial tiene canchas de vóley, fútbol y una laguna. Es ideal para hacer caminatas y alejarse del ruido de la ciudad. El Bicentenario tiene una pista paralímpica, juegos, un bulevar e incluso cuenta con un balcón de servicios.



El Guangüiltagua tiene senderos, parrillas, una pista de BMX e incluso áreas para equinoterapia. Es perfecto para paseos familiares y asados.



La Carolina cuenta con un vivarium, un jardín botánico, canchas de básquet, fútbol, una pista y una laguna donde se puede remar. El de La Armenia tiene un vivero y áreas para descansar, además juegos y canchas. El Metropolitano del Sur tiene caballerizas, una granja, juegos, senderos y áreas montañosas.

Una de las zonas más concurridas del parque La Carolina es el área de crossfit, que cuenta con barras. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO



En el parque de Las Cuadras hay un sendero donde se puede observar la rana marsupial, y en el de Chilibulo se puede recorrer el Capac Ñan.



Estos parques han recibido un mantenimiento especial por la época de vacaciones.



Efrén Bonilla, gerente subrogante de la Gerencia y Administración de Parques y Espacios Verdes de la Epmmop, indica que en el último mes se invirtieron USD 575 000 en mantenimiento de esos espacios, lo que incluye poda de árboles, césped, arreglo de columpios, mobiliario urbano y más.



También se han atendido los 2 300 parques de barrios que tienen desde 500 m² en adelante, pero que no son metropolitanos. Entre ellos suman 1 080 hectáreas.



Por verano se incrementarán las actividades que desarrollan la Secretaría de Cultura y Deportes. Se organizarán campeonatos, talleres, eventos de música, pintura y más.

Desde este sábado 22 de junio y durante julio, varias zonas del parque La Carolina se cerrarán para ser adecuadas. Se realizará un mantenimiento intensivo en las áreas de césped sintético.





El pedido de Bonilla es que la gente cuide los parques y no los dañe con actos vandálicos. Los espacios más afectados por ese tipo de agresión son El Ejido, La Alameda y La Carolina. Allí la gente daña las estructuras y repararlas es costoso. Solo una banca puede llegar a costar USD 400. Un tacho de acero inoxidable, 200.



Natalia Bastidas, de 29 años, acude todas las mañanas al parque Bicentenario a trotar. Lo hace junto a su mascota Randy. Dice estar contenta con las obras que se han hecho allí. Ahora hay desniveles, canchas, juegos, pero le preocupa la inseguridad. Comenta que hay poca gente y que algunas áreas son botadas.



Nunca le han robado, pero la noticia de la violación y del asesinato registrado este mes en el área de los baños de ese parque le hizo notar que el lugar suele estar vacío y que no hay guardias. Ahora siente temor y prefiere trotar por sectores donde ve a más personas.



Bonilla explica que los parques metropolitanos tienen guardias en el acceso y cuentan con guardaparques, quienes hacen presencia en el lugar y alertan sobre incendios o presencia de personas sospechosas, pero es la Policía la encargada de evitar ese tipo de delitos.



Señala que parques como el Guangüiltagua cuentan con un sistema de videovigilancia que ayuda a monitorear las zonas desde una central. Euclides Mantilla, secretario de Seguridad del Municipio, indicó que se tiene planeado implementar un sistema de videovigilancia con 15 cámaras en el Bicentenario, aunque no precisó cuánto dinero se necesitará ni cuándo estaría listo.



El alcalde Jorge Yunda indicó que durante su administración los parques tendrán otra dinámica. Se buscará darles temáticas, como por ejemplo, el Equinoccial será un parque acuático. Se lo logrará con apadrinamientos, con apoyo de la empresa privada y de la comunidad. Además, se trabajará en mejorar la iluminación y la seguridad, explicó.