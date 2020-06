¿Las vacaciones se pueden aprovechar con actividades recreativas desde casa?

LEA TAMBIÉN

Al término de cada año escolar era común que los niños y adolescentes cambien la rutina académica por otro tipo de actividades que se ofrecen en distintos cursos vacacionales. Este año, las reglas han cambiado debido a la crisis sanitaria por covid-19 y mientras las reuniones sociales estén restringidas, las actividades lúdicas en casa y los cursos ‘online’ pasan a ser la principal alternativa.

Ricardo Jácome, director de Programas Educativos Integrales, explica que durante el periodo de vacaciones las actividades lúdicas y recreativas, distintas a las de la escuela, se expresan como una necesidad entre niños y jóvenes.



Para iniciar este tipo de actividades, Jácome explica que lo primero que deben evaluar los padres de familia es que exista un interés legítimo por parte de sus hijos. “Es necesario que los padres expliquen a sus hijos sobre las potenciales ventajas de los cursos mediante una comunicación efectiva”, dice Jácome sobre la planificación de actividades de verano.



“En toda actividad hay aprendizaje. El objetivo es que esa actividad se traduzca en un momento de entretenimiento y no en una obligación”. Ana María Viteri, PhD. en Psicología, coincide con ese criterio y explica que, pese a las condiciones de confinamiento, las opciones son amplias.

Una opción para los padres, dice Viteri, es organizar actividades lúdicas para los niños y jóvenes en casa, como la confección de manualidades con materiales reciclados o disponer de un horario para practicar juegos tradicionales y de mesa. Para niños entre 1 y 2 años se puede estimular sus sentidos con sonidos y texturas, con materiales que se encuentren en casa, como arroz, papel, etc. En el caso de los videojuegos, Viteri asegura que “es importante que los padres establezcan un horario determinado para los videojuegos”. Otra opción es buscar juegos y tutoriales que se ofrecen gratuitamente en plataformas como Youtube, Instagram o Pinterest o páginas web como Disney y Marvel.



Para escoger el curso o actividad también es necesario considerar qué nivel de supervisión y participación se requiere por parte de los padres. Viteri explica que los padres pueden turnarse para el acompañamiento necesario y fijar un horario dedicado exclusivamente a los hijos, que lo denomina como “tiempo especial”.



Jácome explica que existen curso en los que los padres reciben información constante sobre el proceso y también participan de la evaluación de conocimientos y habilidades.

Otra condición que se debe analizar para escoger un curso vacacional ‘online’ es la disponibilidad de espacio. Viteri asegura que el confinamiento no descarta la posibilidad de practicar deportes o la interpretación de un instrumento musical. “Se pueden adaptar espacios en patios o habitaciones amplias para practicar rutinas de entrenamiento deportivo”, dice. Otra razón para no dejar de practicar deportes o música, dice Jácome, es mantener y mejorar las destrezas y habilidades motrices.



La socialización podría ser uno de los principales atractivos para que los niños y jóvenes elijan participar en cursos vacacionales. “La socialización por Internet sí ayuda pero no es igual. Un niño no va socializar de la misma manera por canales virtuales que de forma presencial, pero si es necesario ese contacto con otros jóvenes de su edad”, dice Viteri. Aunque para Jácome las plataformas virtuales no constituyen un espacio ideal de socialización, explica que es importante mantener una relación social en estos momentos. Asegura que los cursos virtuales pueden ser un espacio de integración en grupo si los talleristas aprovechan las herramientas digitales para crear un ambiente dinámico y divertido.