Usuarios se transportan con dificultad en Quito este 3 de octubre del 2019; plataformas digitales duplicaron precios

Desde las 05:30 de este jueves 3 de octubre del 2019, decenas de usuarios de transporte público intentaban coger las unidades del Trole y Ecovía para movilizarse en Quito. Las paradas de este transporte metropolitano lucían completamente llenos.

En la parada del Trole del exregistro civil, en el sur de Quito, un guardia informaba en la entrada que las unidades circulaban con un intervalo de entre 15 a 20 minutos.



Mientras que otras personas esperaban alguna unidad de bus urbano sin que circula ninguno hasta antes de las 06:00 de este jueves.



Otras personas recurrieron al uso de aplicaciones como Uber, Cabify, Indriver, para poder trasladarse. Los costos prácticamente se duplicaron. Una carrera que hasta ayer costaba USD 3,40 hoy se ofertaba a USD 7.

#AMTInforma Al momento concentración de vehículos del servicio de taxi en varios puntos de la ciudad.

*Toctiuco

*Parque de la Magdalena.

*Tribuna del Sur.

*Maldonado Puente de Guajalo



Una de las personas que se encontraba en el sector contó que usualmente utiliza estas aplicaciones para trasladarse, a esta hora, desde su casa hasta su trabajo. El recorrido le costó hasta ayer USD 2,30 y ahora la aplicación le arrojaba entre USD 5 y USD 5,4o, para el mismo tramo.



La ciudad luce prácticamente vacía en el sur de la ciudad. Ningún bus de servicio urbano circulaba por las vías.



En determinados lugares de Quito se concentraron decenas de taxistas. Allí se observó a miembros de la Policía controlando que no haya bloqueo de vías. Sin embargo, varias unidades de taxis lograron obstaculizar momentáneamente un tramo de la avenida Maldonado, en el sur de Quito. Por esta vía circulan las unidades del trolebús.

En el sector de Chimbacalle, sur de la ciudad, un grupo de taxistas obstaculizó la avenida Maldonado, por donde circula el trolebús. Foto: EL COMERCIO



Solo algunos taxis, especialmente ejecutivos, e informales trabajaban con normalidad a esta hora.



El Municipio de Quito tomó medidas frente a la paralización anunciada por gremios del transporte público. La medida Hoy no circula fue suspendida este jueves en la capital.



Algunos contraflujos no se habilitaron en la calles de la ciudad, por ejemplo, en la avenida Velasco Ibarra, en el centro norte de Quito, no hay cambios en el tramo que usualmente suele haber.



Los transportistas convocaron a la paralización en protesta al alza de combustibles que rige desde este jueves. El nuevo precio de las gasolinas extra y ecopaís es USD 2,39; el diésel 2 y premium costará USD 2,29.