5 020 personas matricularon sus vehículos en línea en Quito en primeras horas del 14 de septiembre del 2020

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Hasta las 11:45 de este lunes 14 de septiembre del 2020, 5020 personas se matricularon en línea como parte del nuevo proceso que arrancó hoy en Quito. De esa cantidad, 4 044 corresponden a renovaciones, 520 exonerados y 456 cambios de especie.

Sebastián Lasso, director de Registro y Administración Vehicular de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), informó que el sistema informático comenzó a operar desde las 00:00 en la recepción de datos y tiene capacidad para realizar 15 000 trámites al día. Hasta las 07:30 de hoy, 700 usuarios ingresaron sus datos y llenaron los formularios.



El funcionario acotó que, desde enero hasta mediados de marzo de este año, 76 000 vehículos se matricularon en el Distrito Metropolitano. Todavía faltan 400 000. La plataforma funciona las 24 horas.

Las personas acudieron desde temprano el 14 de septiembre del 2020 para efectuar los trámites de sus vehículos en la AMT. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO



Desde las 07:00, alrededor de 40 personas hicieron fila para realizar trámites diferentes en el centro de matriculación Bicentenario, ubicado en el norte. Jennifer Constante acudió para deshabilitar el puesto de su buseta escolar para cambiar de socio. “No tenemos trabajo por la pandemia. Vendí el puesto a bajísimo precio y la buseta para subsistir y pagar deudas”.



Cristian Moposita buscaba hacer un traspaso de la buseta que adquirió. “Por la pandemia no he podido ingresar los papeles, necesito trabajar lo más pronto posible porque tengo deudas”.



En la AMT se informó que todavía no tienen un cronograma de calendarización. Las autoridades de esa entidad están a la espera que su propuesta sea aprobada por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Esta señala que los vehículos con placas terminadas en 2 y 3 se inscribirán en septiembre. Los de 4, 5 y 8 en octubre. 6, 7 y 9 en octubre. 2, 3 y 0 en diciembre. 4 y 5 podrán matricularse en enero del 2021. Para febrero quedarán los de 6 y 7.



“Esperemos que en los siguientes días nos contesten para definir los plazos, el 31 de diciembre o hasta febrero como lo planteamos”, dijo Lasso.



Todavía quedan aproximadamente 50 000 carros que no aprobaron la Revisión Técnica Vehicular (RTV) en Quito en el 2019 y se encuentran rezagados. Ellos deben cumplir con ese proceso en los centros dedicados a esa actividad en otros GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados). A las personas que pagaron RTV durante la emergencia sanitaria, que no pudieron acceder al servicio en el 2020, se les reconocerá para el próximo año.



Pasos para matricular vehículos



La AMT informó a la ciudadanía que el pago de los valores correspondientes a la matriculación vehicular 2020 se encuentra habilitado. El usurario debe seguir los siguientes pasos:



-Ingrese al sitio web www.amt.gob.ec .

-Acceda a consulta valores a pagar.

-Ingrese a valores a pagar por Revisión Técnica Vehicular e impuesto al rodaje, recuerde que la Revisión Técnica Vehicular está suspendida.

-Digite el número de placa de su vehículo para consultar los montos pendientes.

-Se desplegará la información sobre su vehículo.

-Presione generar orden de pago por impuesto al rodaje

-Guarde el documento de orden de pago.

-Se puede cancelar el monto en la opción ‘Pago en Línea’ o en una institución financiera

-Ingrese a la página web www.sri.gob.ec .

-Acceda a la opción vehículos y seleccione valores a pagar por placa, RAMV, CPN, o chasis

-Se desplegará la información sobre su vehículo y valores a cancelar.

Acceda a la banca en línea de la institución en la que tenga una cuenta y brinde el servicio de pago de matrícula para cumplir el proceso.

Recuerde que no es necesario generar una orden de pago para cancelar el valor de su matrícula.