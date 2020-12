Usuarios denuncian problemas al matricular en Quito; AMT dice que su sistema funciona

Las redes sociales de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito se convirtieron en el medio para que los usuarios intenten solucionar a tiempo sus trámites de matriculación.

Hoy, miércoles 16 de diciembre del 2020, esa entidad informó que no se han presentado problemas con su sistema en línea a cuatro días de que finalice el plazo para cumplir con esa obligación.



En Twitter se pide ayuda a la AMT para completar el proceso. Por ejemplo, el usuario Sebas Zurita escribió: “estoy haciendo el proceso de matriculación en línea y, según la ANT, no tengo contravenciones. El portal de la AMT para consulta de multas no funciona. ¿Será que el portal de la ANT ya reflejaría toda posible multa pendiente?”.



Otra usuaria, Danny Jarrín, dijo en la cuenta de Twitter de la AMT: “realicé mis pagos de multas online y aun así no me deja matricular mi vehículo. Pasaron 48 horas y solo para matricular me dice que aún debo. Pero ya pagué. ¿Qué pasa con el sistema?”.



Las respuestas ante las solicitudes intentan abordar cada caso. A los dos usuarios, la entidad municipal les pidió enviar un mensaje por interno.



En una respuesta escrita a este Diario, la AMT señaló: “Es necesario recordar que la operatividad del sitio web no tiene inconvenientes”.



Hasta el 15 de diciembre, 297 330 vehículos cumplieron con el proceso obligatorio de matriculación vehicular, según esa entidad. En promedio, la AMT recibe al día 3 842 solicitudes de este trámite.



La entidad rectora del tránsito en Quito indicó que es propio de estas fechas que se presente un mayor número de usuarios. Sin embargo, quienes no cumplan con la matriculación tendrán un recargo de USD 25 en el 2021.



Además, el 23 de diciembre vencerá el plazo para los trámites presenciales. Para esto, según la AMT, se han emitido 1 320 turnos extra. De lunes a viernes, la atención es de 08:00 a 19:30, mientras que los sábados y domingos de 08:00 a 16:30.

Los procesos que deben hacerse de manera presencial son: transferencia de dominio, cambio de servicio, duplicados de placas (por pérdida o robo), duplicados de matrícula, emisión de matrícula por primera vez, entre otros.