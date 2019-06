Usuarios posponen pago de impuesto verde en el país

LEA TAMBIÉN

La expectativa por la posible eliminación del impuesto denominado ‘verde’, que se tramita en la Asamblea Nacional, ha hecho que algunos propietarios pospongan el pago de este tributo, que se cancela en el momento de la matriculación vehicular, cada año.

Con esta medida los propietarios de automotores antiguos o con un cilindraje superior a los 1 500 centímetros cúbicos (cc) intentan evitar el alto costo del impuesto ‘verde’. Este consta en el valor total de la matrícula vehicular, que se cumple cada mes en función del último dígito de la placa de los automotores.



Carlos Villashañay, que llegó el martes pasado en su furgoneta del año 80 al centro de revisión técnica vehicular de Guajaló, en Quito, tenía previsto cumplir solo con este proceso. Este es un requisito previo para acceder a la matriculación vehicular.



“No voy a matricular hasta que se elimine el impuesto verde”, expresó Villashañay.



De esta manera, este conductor espera no cancelar USD 160 por el impuesto ambiental más conocido como verde. En total la matrícula asciende a USD 260,64. El año anterior el pago total fue de USD 180 por su furgoneta, que tiene un cilindraje de 3 000 cc.

Carlos Yépez, quien tiene una camioneta modelo 2010 con un cilindraje de 4 600 cc, ha tomado una decisión parecida. En su caso, él debe cancelar USD 1 400 solo por el impuesto verde, por esto prefiere esperar a que este tributo sea eliminado. En total, para matricular su vehículo requiere USD 1 700, cuando antes pagaba casi la mitad de este valor.



Estos no son los únicos casos, el Colectivo Ciudadano Fuera Impuesto Verde, que se conformó en rechazo al cobro este tributo, reconoció que las personas que deben cancelar altos montos por este rubro han resuelto declararse en ­“rebeldía tributaria”.



Entre enero y abril de este año se han recaudado USD 45 millones por impuesto verde, según el Servicio de Rentas Internas (SRI). Este monto supera en USD 1,1 millones a lo registrado en el mismo período del 2018, pero se debe considerar que desde este año los contribuyentes deben pagar el total de este tributo. Es decir, ya no tienen los descuentos que se aplicaron anteriormente.



Darío Paladines, subdirector del colectivo Fuera Impuesto Verde, dijo que debido a que la derogatoria de este tributo tiene el respaldo de un grupo de legisladores y del presidente Lenín Moreno, los afectados, que según él suman 2,7 millones, creen que esta carga tributaria será eliminada.



Actualmente, el proyecto para suprimir este impuesto, impulsado por los asambleístas de Creo, Fabricio Villamar y Homero Castanier, está listo para ser discutido en primer debate en el Pleno.



Villamar mencionó que el presidente de la Asamblea, César Litardo, ha manifestado que este se incluiría en la agenda, la próxima semana.



El legislador precisó que debido a que las normas rigen para lo venidero, la eventual eliminación del impuesto verde regiría para el próximo período fiscal; es decir, el 2020.



Sin embargo, el legislador mencionó que en esta iniciativa se podría incluir una disposición para eliminar las multas y recargos a quienes no cancelaron el impuesto verde en el mes que les correspondía.



Según la normativa, los conductores que no cumplen con el proceso de revisión y matriculación vehicular en el mes que les corresponde, deben pagar multas. Estas pueden sumar hasta los USD 218,2 por no cumplir con las normas técnicas y mecánicas, por no realizar la revisión y la matriculación.



Aparte de esta iniciativa, el 30 de mayo pasado el Ejecutivo remitió a la Asamblea su propuesta para eliminar esta carga tributaria. Esta fue una oferta que hizo el Primer Mandatario durante su Informe a la Nación, el 24 de mayo.



Pese a que estas iniciativas están en trámite, otros conductores han optado por cancelar estos valores para evitar contratiempos.



Carlos Kuasquer, propietario de una camioneta modelo 97 y con un cilindraje de 2 600 cc, acudió a cumplir con la revisión y matriculación, porque ya recibió la advertencia de una agente de tránsito. Él pagó en total USD 255; de estos, USD 145 corresponden al impuesto verde. Decidió cancelar porque usa su carro para transportar carga. “Ojalá que si se eliminan el impuesto nos devuelvan lo que pagamos”.