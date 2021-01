Usuarios en Quito reportan problemas en matriculación; les agendaron citas en días en que aplica restricción vehicular

Desde el pasado miércoles 27 de enero de 2021, los usuarios pueden agendar turnos de manera virtual para iniciar con el proceso de revisión técnica y matriculación vehicular correspondiente a este 2021. La matriculación se iniciará desde el próximo lunes 1 de febrero.

Hasta ayer, jueves 28, más de 100 personas habían logrado realizar el trámite virtual, según había informado la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).



El pasado miércoles, EL COMERCIO publicó una guía con el paso a paso de cómo sacar una cita para la revisión técnica.



Sin embargo, a pesar de que el proceso es -en teoría- simple, usuarios de redes sociales registran problemas con el agendamiento de turnos.



A algunos de ellos les preocupa que les hayan agendado el turno un día en el cual -por las restricciones de movilidad aplicadas en el plan 'Hoy Circula'- su vehículo no puede circular.



Es el caso de Santiago Benítez, quien a través de su cuenta de Twitter informó: "Ayer toda la mañana intentando tomar una cita, resulta que se asignó un día (en el) que no puedo circular. Ahora, todo el día tratando de anular la cita y nadie responde el teléfono", aseguró. Hasta pasadas las 13:00 del viernes, este usuario todavía no había recibido una respuesta de la AMT.

@AMTQuito ayer toda la mañana intentando tomar una cita, resulta que se asigno un dia que no puedo circular, ahora todo el dia tratando de anular la cita y nadie responde el telefono...! pero para multar si son N°1 — Santiago Benitez (@santybe17) January 29, 2021



La misma duda tenía Luis Gutiérrez. "¿Y cómo van a hacer para que los días martes, jueves y sábados de febrero los vehículos de placa 1 puedan circular para ir a la revisión técnica sin que los multen? O como se trata de plata ahí sí.... ¡Vaya nomás! ¿O no habrá restricción para ellos? Y así posteriormente con los otros dígitos", preguntó a la AMT, de igual manera, sin obtener una respuesta.