Usuarios esperan hasta tres meses por la licencia; ANT se defiende

El problema se repite en Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo de los Tsáchilas. Los usuarios que buscan renovar u obtener la licencia de conducir por primera vez deben esperar hasta tres meses para conseguir un turno. En las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) de Quito es común escuchar quejas por la demora registrada.

El miércoles, luego de esperar un mes y medio, Édison Curillo llegó para renovar el permiso de conducción. “La página web no funcionaba y no había turnos. Quise ir a Otavalo y allá me llamaron para dos meses. Antes no era así”.



Xavier Estévez, en cambio, esperó dos meses. “En todas las agencias de Quito el sistema estaba lleno y no pude obtener rápidamente un cupo”.



La ANT dice que la demanda se incrementó por una “información falsa”, que desde enero de este año se difundió en redes sociales. Allí se decía que no hay turnos disponibles.



Desde entonces, cada día reciben un promedio de 3 680 usuarios que buscan una licencia a escala nacional. Anteriormente se registraba un promedio diario de 2 760.



El director subrogante de la ANT, Jorge Mejía, advierte que ante la saturación reportada en el país, la entidad “hizo una planificación” para prevenir el problema y para que este se vaya solventando. “En la agencia matriz incluso se puede encontrar turnos para mañana y para pasado mañana”.



Pero ayer, el sistema todavía arrojaba citas para después de un mes o dos meses.



A Marco Jiménez le pidieron que asista en 60 días. Él vive en Puéllaro, una parroquia rural de Quito, y necesita la licencia para conducir una camioneta, para el transporte de huevos.



Según el Código Integral Penal (art. 387), la persona que conduce con permiso caducado es sancionada con una multa del 50% del salario básico (USD 197) y la reducción de nueve puntos en la licencia.



En cambio, quienes manejen sin este documento serán castigados con cárcel de tres días y la multa de un salario básico y la reducción de 10 puntos. Esos detalles están fijados en el artículo 386 de la norma penal vigente desde el 2014.

El miércoles, un grupo de personas rinde las pruebas en las oficinas de ANT de Quito. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO



Un usuario cuenta que ya ha tenido problemas con los agentes de tránsito. “El otro día hubo un control y me multaron, porque estoy con el papel caducado. Les expliqué que no me pueden atender en la ANT, pero no me hicieron caso”.



El miércoles, Alexandra Salcedo acudió a la ANT para solicitar un nuevo turno, pues no pudo asistir a las pruebas y el cupo que generó caducó dos semanas antes. La mujer cuenta que tardó un mes para poder renovar el documento. “Tenía que estar lidiando con el sistema, pues la página funcionaba normalmente, pero al momento de generar el día se colgaba”.



La ANT asegura que incluso se dan turnos extras, para atender a todos los usuarios.



En las escuelas de conducción también se siente el problema. Allí se debe obtener el primer documento para seguir todo el proceso por renovación u obtención del permiso por primera vez. Cuesta USD 42 más IVA y tiene una vigencia de 60 días. Pero como no son atendidos deber obtener nuevamente ese requisito.



Una mujer cuenta que debió esperar tres meses. En Cuenca tienen que volver entre tres semanas y un mes. Vicente Flores renovó su documento el 26 de junio, tras un mes de espera. “Es demasiado tiempo”.



La licencia de Cristian Chumi caduca a finales de julio. El pasado lunes ingresó a la página de la ANT y el sistema le agendó para el 10 de julio. Agentes de la Comisión de Tránsito ya le alertaron que no podrá circular con el documento caducado, pese a que ya realizó el pago anticipado.



Las oficinas de la capital azuaya despachan un promedio de 170 documentos por día, entre primera vez, renovación y duplicado. Un funcionario dice que el inconveniente se presenta por la alta demanda.



En Santo Domingo, el director de Tránsito Municipal, Lenin Chica, indica que las demoras se presentan por la cantidad de trámites que están en proceso en la página web.



Eso le dijeron en la ANT de Quito. Incluso él ha recibido quejas de personas que aseguran que la plataforma no les permite reservar un turno.



Diana Aguilar terminó el curso en abril. Este mes le asignaron un cupo para agosto. Pide que se agilite el trámite.



Pasos para obtener una licencia de conducir



Los interesados deben pasar por un examen psicosométrico en una escuela de conducción habilitada por la ANT.



Después deben tomar un turno en la web de la ANT. Tiene que elegir la agencia y la hora en la que desee realizar la prueba.



Luegopague USD 68 (licencia tipo A y B) por la especie. Pueden hacerlo en cualquier entidad bancaria autorizada en el país.



En la agencia que haya escogido tiene que pasar por una prueba teórica. El puntaje mínimo que debe obtener es de 16 sobre 20.



Finalmente obtenga la licencia de conducir. El documento tiene una vigencia de cinco años y comienza con 30 puntos.