3 199 usuarios accedieron a una licencia virtual desde el 1 de enero del 2021

Dos meses y 11 días después de que entrara en vigencia la licencia digital para conducir, 13 199 usuarios ya han accedido a este documento a escala nacional, según registros de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).En el país, 3,2 millones personas tienen permisos físicos.

Todo comenzó el año pasado, como un proyecto para optimizar trámites (resolución 044.ANT) y como parte de una “transformación digital”.



Hoy, los interesados pueden descargar la credencial en sus teléfonos celulares a través de las tiendas de Android, AppStore o Huawei APPGallery.



Quienes obtengan el documento por primera vez o quieran renovarlo deben acudir presencialmente a las oficinas de la Agencia en el país y obtener primero la especie física. Luego, si lo requieren, pueden solicitar la licencia virtual en las ventanillas o a través de la aplicación AppGob.ec.



Para iniciar la sesión debe contar con un usuario y clave en el Sistema Único de Autenticación.



Para registrase allí, en la ‘app’ encontrará las opciones. Una de ellas es la posibilidad de acudir a las ventanillas de la ANT y realizar el trámite.



Pero también lo puede hacer a través de videollamada. En este caso, la aplicación le asignará un funcionario, que verificará la identidad y enviará un enlace al correo electrónico del interesado para registrar la clave. Después puede continuar todo el trámite por medio del teléfono móvil.



El trámite es gratuito y voluntario, Ayer, 11 de marzo, en la oficina matriz de la ANT, la mayoría de personas que hizo fila salió con el permiso de manejo físico.



En sus plataformas, la Agencia de Tránsito impulsa este beneficio. En sus comunicados pide a los ciudadanos acceder al servicio digital, pues “evita la falsificación y la divulgación de los datos personales”.



Ahora, la licencia virtual tiene un código QR, que contiene datos codificados sobre el conductor: correo electrónico, fotografía, el número de puntos, etc.



En caso de controles, los agentes solamente deben escanear ese código del celular del usuario y digitar una clave. Así pueden verificar, por ejemplo, si el permiso está caducado o inhabilitado.



“Esto cuenta con estándares internacionales de seguridad, usando componentes de firma electrónica, encriptación y otros mecanismos de seguridad”, señaló la Agencia.



La licencia digital tiene la misma vigencia que la física. En caso de renovación debe seguir todos los pasos que requiere la ANT.



Las autoridades advierten que el código QR incluido en el documento no se debe imprimir, pues los agentes no podrán validarlo.