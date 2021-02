USFQ subraya que es inclusiva y se deslinda de opiniones de sus miembros

"Dicen que los afrolatinos deciden el voto el mismo momento de votar. La reacción de la mentalidad de la pobreza es: ¡estamos jodidos, jodámonos de una vez! Su mente no piensa, para bien, ni en sí mismo ni en sus hijos. Votan por 'líderes' ladrones y asesinos con plena consciencia", escribió en estos días, Santiago Gangotena, fundador de la Universidad San Francisco de Quito, en su cuenta de Twitter.

Desde diciembre del 2020, Gangotena volvió a escribir tuits. No lo había hecho desde febrero del 2017. Y varios de sus trinos causaron debate en redes sociales.



Pero este último, que borró, provocó que las autoridades enviaran una nota aclaratoria a los estudiantes y profesores de esa institución de educación superior privada.



A los correos electrónicos de la comunidad educativa llegó este mensaje: "La USFQ es una institución pluralista, abierta, que promueve el respeto, la diversidad, y la libertad enmarcada en el rigor académico. Desde sus inicios, la Universidad ha creado programas de inclusión, becando y apoyando a estudiantes de todo el país y de muchas etnias".



Además señalan que la USFQ "fomenta la libertad de expresión de sus miembros, basada en los principios de las Artes Liberales y respetando la dignidad de las personas. Las opiniones hechas a título personal, de cualquier miembro de la comunidad, son de su exclusiva responsabilidad. Nuestras puertas siempre están abiertas para conversar sobre este y cualquier otro tema", dice su carta, firmada por Diego Quiroga y Andrea Encalada, rector y vicerrectora.



En Twitter, el tuit de Gangotena causó malestar. Varios exestudiantes se manifestaron y algunas personas pedían aclaraciones a la USFQ. Este miércoles 3 de febrero del 2021, Arturo Moscoso, abogado y politólogo, escribió al respecto: "Lo importante de diferenciar las personas de las instituciones. Pronunciamiento de las autoridades de la USFQ". Y compartió la carta.



Gangotena, según se observa, ha escrito algunos otros tuits en relación al tuit que borró. En uno de ellos señala que "eso no tiene nada que ver con el racismo. El continente más subdesarrollado (busca un diccionario es África y luego América Latina (ya sé que no es continente). Pero, al ritmo que vamos África ya no está en 1er lugar, somos nosotros (lee noticias). Erré: no dije Africolatino".



No es el primer tuit que escribe y que levanta comentarios. El 29 de diciembre dijo en esa red social: "¿Cuáles son las diferencias entre un señor feudal y un socialista? No hay. No trabajan, vagos; viven de los pobres; matan de hambre a sus siervos; crueles con comerciantes y campesinos, pues el trabajo con las manos es denigrante; tienen latifundios; viven de impuestos y diezmo".