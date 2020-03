La USFQ alerta sobre la importancia de inactivar el covid-19 en las muestras, para seguridad del personal médico

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) informó, a través de un comunicado, difundido este sábado 21 de marzo del 2020, que considera un riesgo para quienes transportan y procesan las muestras para la detección del covid-19, enviarlas a los laboratorios "sin inactivar al virus".

De este modo alertaron a las autoridades del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) sobre la importancia de un manejo seguro y responsable por parte del personal de salud asignado para la toma de muestras.



En el mercado –se lee en el comunicado– existe una sustancia química llamada RNAShield, la misma que mantiene al ARN (ácido ribonucleico) estable, elemento que se detecta al momento de hacer la prueba, pero que inactiva el virus. “Esta es una solución completa y económica que permite simplificar las muestras y maximizar la conservación del ARN”.



Gabriel Trueba, director de posgrado de Microbiología de esa institución, dijo a este Diario que se trata de una sugerencia a la autoridad sanitaria nacional para que se use esa sustancia en las muestras. Asegura que no altera los resultados, ya que, justamente, está hecha para preservar las muestras y hacer pruebas.



Por la cantidad de muestras que al momento ya se toman en el país para detectar casos positivos, Trueba señala que es muy probable que suceda algún descuido en el manejo de las mismas. Dice que si se aplica la sustancia no habrá riesgo para las personas que las manipulan.



Cada vez, asegura el médico, habrá más riesgo. “Entendemos que las autoridades de salud deben estar completamente saturadas de problemas y que esta sugerencia puede complicar las cosas, pero vale la pena aplicarla”.



Trueba hace énfasis en que la cantidad de casos va en aumento y, por lo tanto, el número muestras que se manipulan también. “La gente que va a entrar a trabajar va a estar menos entrenada y se puede enfermar en ese proceso, en la visita de pacientes, por ejemplo”.



La USFQ ha estado analizando participar en el diagnóstico de la enfermedad, dijo Trueba. En ese proceso –detalló– supieron que las muestras no se transportan inactivadas. “El MSP está haciendo las cosas de acuerdo con lo que establece la Organización Panammericana de la Salud (OPS), pero se podría mejorar el proceso utilizando este líquido”



En el comunicado de la universidad se menciona que el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi) “debe garantizar el uso obligatorio RNAShield para la toma de muestras, protegiendo así a su personal médico y de apoyo, de contraer este virus”.