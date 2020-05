Usaid entrega USD 8 millones para enfrentar el covid-19

LEA TAMBIÉN

Un total de USD 8 millones fueron entregados al país por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), para enfrentar la crisis del covid-19 en el Ecuador.

En un acto desarrollado la mañana de este martes 12 de mayo del 2020, en Quito, el vicepresidente recibió la donación de la Usaid a la que asistió el embajador de Estados Unidos Michael J. Fitzpatrick. En la ceremonia también estuvieron el vicepresidente, Otto Sonnenholzner, y el canciller, José Valencia.



Según se informó, USD 6 millones de esos fondos serán utilizados en en trabajo humanitario. Mientras que el resto será invertido en la implementación de proyectos de salud y prevención.



“La contribución se distribuirá en programas diversos: transporte, logística, comunicación, esfuerzos de extensión humanitaria, higiene, limpieza, entre otros”, aseguró el vicepresidente Sonnenholzner.

“El Gobierno -agregó Sonnenholzner- no se equivocó cuando decidió tener una posición más pragmática y entendió que no se debe confundir soberanía con soberbia. La recomposición de las relaciones internacionales beneficia a ambos países porque se basan en el respeto, solidaridad y reciprocidad”.



Por su parte, el el embajador Fitzpatrick explicó que “los lazos entre ambas naciones son fuertes y se basan en casi 200 años de cooperación diplomática”.



La oficina de Usaid para Ecuador ya está en funciones, aunque inicialmente de forma virtual. El director interino es el Dr. Bill Kaschak quien está trabajando diariamente para ayudar a los ecuatorianos a responder ante esta crisis”.



Desde hace un mes, la Usaid trabaja con un grupo de especialistas y médicos para apoyar con asistencia técnica a los salubristas de Guayaquil que luchan contra el covid-19. de la misma forma, ha fortalecido la capacidad de la Fuerza de Tarea Conjunta para mejores prácticas en el manejo de cadáveres.