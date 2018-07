Uribe cree que se impuso presión política en investigación en su contra

LEA TAMBIÉN

El expresidente colombiano Álvaro Uribe aseguró hoy, miércoles 25 de julio del 2018, que se ha impuesto "la presión mediática y política" en la investigación de la Corte Suprema de Justicia en su contra por soborno y fraude procesal que le llevó a renunciar a su escaño en el Senado.

En un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, Uribe asegura estar extrañado de que los magistrados "no se hayan interesado" por conocer su versión del caso, que expone en 18 puntos y que por tanto procedan a llamarle a indagatoria.



El caso está relacionado con un proceso que se le sigue por presunta manipulación de testigos como parte de un enfrentamiento con el también senador Iván Cepeda, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA).



La querella se remonta al 2012, cuando Uribe denunció a Cepeda por presunto uso de falsos testigos al acusarlo de buscar a exparamilitares en las cárceles con el fin de convencerlos de que declararan en su contra.

Con esos testimonios, Cepeda vinculaba a Uribe con grupos paramilitares en su natal departamento de Antioquia (noroeste).

Sin embargo, el pasado febrero la justicia consideró que había pruebas que mostraban lo contrario y que era Cepeda la víctima de presuntos falsos testigos.



Según informó hoy el diario El Tiempo, una figura clave en el caso es el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos clave que grabó en la cárcel conversaciones con abogados que le ofrecieron "que se retractara de sus declaraciones" en las que relaciona al expresidente con el paramilitarismo.



El rotativo señala que las grabaciones son posteriores al archivamiento por la Corte Suprema de una investigación contra Cepeda por la supuesta manipulación de testigos.

El diario agrega que a las reuniones acudieron Diego Cadena, uno de los abogados de Uribe; Enrique Pardo Hasche, compañero de reclusión de Monsalve; Héctor Romero, que defiende al exparamilitar, así como los también abogados Jaime Lombana y María Mercedes Williamson.



En este sentido, Uribe aseguró en su vídeo que le habían avisado de que Monsalve "estaba arrepentido, que quería corregir las falsedades" en su contra, de lo que le informó Vicky Jaramillo, militante del partido Centro Democrático fundado por él.



Uribe comenta que Monsalve "pretendió involucrar a otras personas en la misma trampa", entre ellos al abogado Lombana, el hoy presidente del Senado, Ernesto Macías, la senadora Paloma Valencia, un diputado del departamento del Huila (sur) cuyo nombre no desvela y al representante a la cámara Álvaro Hernán Prada.

Precisamente, la Corte Suprema ha llamado a Prada a indagatoria por el mismo caso que Uribe.



Asimismo, subraya que Prada "se ha dirigido a la Corte y a la ciudadanía dando su versión de los hechos".



"Lo abordaron, le dijeron de la intención de rectificación de Monsalve, me llamó, me preguntó si ese testigo existía, le dije que sí, que quería rectificar y le contesté algo como ojalá diga la verdad", explicó Uribe.



El expresidente añade que, "tiempo después", Prada le informó "que todo había sido un montaje", por lo que le concedió "poca importancia" hasta que aparecieron los periodistas que, considera, suelen maltratarle.

Por todo ello concluye: "Me extraña que los magistrados no se hayan interesado en conocer y valorar esta versión".