Universitarios detenidos por repartirse un bolso que hallaron con USD 49 000, que había sido robado en un asalto

Un estudiante de Enfermería encontró un bolso que contenía en su interior un total de USD 49 750 y 15 cheques. El hecho ocurrió en el centro de Guayaquil, en la Costa del Ecuador, después de que tres armados asaltaran al propietario de la maleta y dejaran el dinero escondido bajo un auto, con el fin de distraer a las autoridades.

El dueño de dinero se disponía a depositar este monto en una entidad bancaria el pasado 6 de septiembre, cuando fue asaltado a mano armada por tres personas que le interceptaron en una motocicleta.



Un estudiante universitario, según informó la Fiscalía el martes 10 de septiembre del 2019, se percató de lo ocurrido y tomó la maleta. Después, se alejó del sitio y al ver lo que había en el interior del bolso, le pidió a una compañera que se quedara con una parte del dinero. La mujer hizo lo mismo con otro compañero.



El asalto provocó un despliegue policial en el cual se identificó y detuvo al estudiante de Enfermería. El joven fue detenido por las autoridades cerca al lugar de los hechos. Después, se ubicó a la mujer y al tercer estudiante que se habría involucrado en el hecho.



"El fiscal Yeferson Caicedo narró en audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos que con la aprehensión del estudiante –a varias calles del sitio– se recuperó una parte del botín. Éste ubicó a la mujer y a su cómplice, quienes tenían en su poder una cantidad importante del valor sustraído al directivo de un plantel particular, aunque con un faltante de aproximadamente USD 1 000. Mientras que uno de los supuestos asaltantes, Flavio Daniel F. R., que habría apuntado a la víctima con un arma de fuego, fue hallado cerca del lugar de los hechos, merodeando por la zona".



La víctima reconoció a los involucrados. El juez de Garantías Penales, José Ortega Cadena, dictó prisión preventiva contra Sergio Francisco Z. V., Geraldine Madelaine C. C., Andrés Jairo M. P., y Flavio Daniel F. R., como supuestos autores del delito de robo tipificado en el artículo 189, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.