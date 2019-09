Joven universitaria de 23 años y sus dos hijos fueron reportados como desaparecidos en Quito

LEA TAMBIÉN

La última persona que vio a Laura Vanessa Rúa Romero junto a sus dos hijos fue su cuñado. A las 20:30 del pasado miércoles 4 de septiembre del 2019, ella llegó en un taxi para recoger a uno de los menores del domicilio de un pariente político. La joven tenía prisa, por lo que el tío de los pequeños salió a dejar al sobrino, sin que mujer se bajara del vehículo.

Esto ocurrió en el sector de La Mascota, en el sur de Quito. "Se subió al taxi y no volvimos a saber nada más de ella", dijo su esposo Erick Tigua este lunes 9 de septiembre del 2019 en diálogo con EL COMERCIO. Laura, de 23 años, abordó la unidad junto a sus dos hijos, Ian Sahir, de cuatro años; y Dominic Isaac, de un año y ocho meses.



Laura Vanessa estudia Educación parvularia en la Universidad Central del Ecuador. Su esposo cuenta que su pareja tiene una muy buena relación sus hijos. "Ellos la quieren mucho y además es una excelente madre".



La familia reportó el caso el sábado 7 de septiembre. En la imagen de búsqueda que realiza el Ministerio de Gobierno sobre personas desaparecidas se describe las características físicas de Laura Vanessa. La mujer es de contextura gruesa, tiene los ojos de color café y el cabello negro. La joven mide aproximadamente 1,63 metros y pesa alrededor de 146 libras.



Erick Tigua dice que aunque se ha presentado la denuncia, se desconoce su paradero. "No hemos nada. No tenemos ningún avance. (...) No contesta el teléfono, lo tiene apagado".



El cónyuge aseguró que acudirá al Ministerio Público. "Mañana (10 de septiembre) vamos a estar en la Fiscalía para que recojan los testimonios, incluso el mío". De esta manera, los investigadores pretenden trazar una hoja de ruta con los últimos pasos de la mujer, para determinar un posible destino.



Si usted ha visto a Laura Vanessa o a sus hijos, comuníquese con la línea del Ministerio de Gobierno 1 800 Delito (33 54 86).