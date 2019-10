La mayoría de universidades de Quito tiene clases este jueves 3 de octubre; se tolerarán atrasos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Por su autonomía, cada universidad del país decidirá sobre sus actividades el jueves 3 de octubre del 2019, tras el anuncio de paro de transportistas a escala nacional, en rechazo a la eliminación del subsidio a los combustibles.

En la Escuela Politécnica Nacional (EPN) se suspenderán las clases para los estudiantes, pero no las actividades laborales al interior de la universidad. Mientras, la Universidad Nacional de Educación (UNAE) informó a la comunidad universitaria que, tras el anuncio del Gobierno de la suspensión de clases en escuelas y colegios de todo el país, esa institución de educación superior decidió suspender la clases y las actividades laborales.



En otras universidades, como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), la Salesiana, la San Francisco, la UDLA y la Universidad de los Hemisferios, las clases serán normales.



Estudiantes y trabajadores de PUCE recibieron información, por parte de la institución, indicándoles que todas las actividades se realizarán con normalidad. Lo confirmó en su cuenta de Twitter el rector Fernando Ponce, quien escribió que “se tolerarán retrasos debido a eventuales complicaciones de transporte”.



La Universidad Politécnica Salesiana (UPS) informó a la comunidad universitaria de las sedes Quito, Cuenca y Guayaquil que las actividades se desarrollarán de manera normal. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la universidad sugirió a sus estudiantes, profesores y personal administrativo organizarse con el fin de que puedan cumplir con sus labores.



Lo mismo informó la Universidad de los Hemisferios, a través de un comunicado. De ser necesario, dice el documento, la universidad tomará acciones para precautelar la seguridad de sus estudiantes.



La Universidad Central del Ecuador no ha emitido un pronunciamiento oficial, ya que no existe una disposición por parte de su máxima autoridad. Sin embargo, la vicerrectora académica, María Augusta Espín, informó que, hasta nueva disposición, las actividades académicas no se suspenden. También indicó que se tolerarán retrasos causados por la irregularidad del transporte.

Gremios estudiantiles como la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) anunciaron que se unen al paro en contra de las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. La FEUE convocó a un plantón en la av. América (Quito).



La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) informó que en los institutos superiores técnicos, tecnológicos y conservatorios públicos las clases se desarrollarán con normalidad.