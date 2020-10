50% de jóvenes sacó más de 700 puntos en examen de ingreso a las universidades

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El próximo miércoles se conocerá el puntaje con el que los aspirantes a cupos en universidades e institutos públicos podrán postularse. Se compone del cálculo, sobre mil puntos, de la nota del Examen de Acceso a la Educación Superior (EAES, que corresponde al 60%) y la nota de grado o récord académico (40%).

Así lo confirmó Aldo Maino, subsecretario de Educación Superior. Recordó a los aspirantes que si tuvieron una buena trayectoria académica en el colegio, su nota global será mayor a la obtenida en la prueba.



En total, 163 000 personas rindieron el EAES. La Secretaría de Educación Superior (Senescyt) registra que la mitad de los sustentantes obtuvo más de 700 puntos sobre 1 000. De ellos, alrededor del 10% tuvo de 800 a 900 y un 5%, de 900 a 1 000.



Un 45% obtuvo un puntaje que bordea entre 600 y 700 puntos, dijo el funcionario de la Secretaría. Sin embargo, aclaró que sacar 700 no impide que se acceda a un cupo. “Recordemos que depende de la carrera que se busque, algunas requieren menor puntaje”.

Las fechas de postulación en centros de educación superior se comunicarán por los canales oficiales de la Senescyt. En el momento se planea anunciar el número de cupos disponibles, antes de dar a conocer los puntajes de postulación. “La intención es que apliquen de manera casi inmediata”.



Cada universidad informa de cuántos cupos dispone por semestre y la Senescyt se encarga de administrarlos. Los chicos escogen las carreras y las universidades a las que desean acceder y el sistema asigna las plazas, entre los que tienen mejores puntajes.

‘No esperaré, voy por crédito’

Jackelin Trujillo

25 años, Quito



Hace seis años rendí el Ser Bachiller. Saqué 817 y no obtuve cupo para ninguna de las carreras a las que postulé, entre ellas medicina. Volví a dar la siguiente prueba, saqué menos y me admitieron en inglés. Aprobé el ‘prepo’ y dos semestres y desistí. No me veo como una maestra, no tengo esa vocación, lo mío es salvar vidas. En el EAES saqué 742. Con ese puntaje no creo llegar a nada. Definitivamente busco medicina. Ya experimenté lo otro, no me gustó. No quiero esperar más. Aplicaré a una beca o pediré un crédito estudiantil.

‘Pagué 3 cursos de USD 400’

Cristian Bungacho

20 años, Latacunga



Voy por el tercer intento de entrar a la universidad y cumplir con mi sueño de ser médico. He pagado tres cursos de USD 400 cada uno. Aunque saqué 900 en el EAES, aún no sé si me den el cupo; la carrera exige altos puntajes y me preocupa el recorte de presupuesto a las universidades públicas, eso nos afecta más.



Nuestros padres ya no nos quieren apoyar, así que después de graduarme conseguí un trabajo de medio tiempo en un micromercado y luego iba al preuniversitario. La prueba estuvo compleja, hice lo mejor que pude.

‘Busco ganar un mejor sueldo’

Andrés Valencia

28 años, Cuenca



Con mi nota de 922 quiero estudiar ciencias del fuego y rescate. Es una carrera que nos obligan a seguir a los bomberos. Soy paramédico, así que trato de terminar esta nueva carrera, que es una tecnología; aspiro a ganar un mejor sueldo. Tengo una hija de 2 años y ella es mi motivación para seguir preparándome. Cinco compañeros de trabajo vamos a postularnos con notas superiores a 830. Yo he dado la prueba Ser Bachiller y este examen fue más difícil en lengua y sociales. Algunas preguntas estaban como en chino.

‘Mi plan es prepararme mejor’

Verónica Jiménez

18, Quito



Las preguntas de la prueba estuvieron confusas. Mi Internet colapsó, en mi caso por 20 minutos. Me preparé muchísimo estudiando por mi cuenta, en cursos gratuitos. También con el temario de Senescyt y el simulador, me sabía las fórmulas pero no me sirvió ninguna y saqué 698. Es frustrante no poder empezar mi sueño de ser neurocirujana pediatra. Para medicina el puntaje debe ser casi perfecto; trabajaré en lo que sea para prepararme mejor y dar nuevamente el examen. He dejado 20 hojas de vida físicas y envié otras digitales.