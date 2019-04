Universidades privadas, en el período de admisiones

LEA TAMBIÉN

Por tercera vez, Milena Ayala no consiguió un cupo en el sistema universitario público, cuyo más reciente proceso finalizó en este mes. Desde el 2017 ha postulado para las carreras de Medicina y Biología en la Universidad Central, pero no ha logrado obtener más de 845 sobre 1 000 puntos en el examen Ser Bachiller. Para Medicina necesitaba más de 980.

No quiere esperar una vez más -asegura- hasta rendir el siguiente examen, en junio, ya que quizás vuelva a quedarse sin plaza. Por eso su plan inmediato es conseguir un trabajo para financiar sus estudios en un centro privado.

Esa es la alternativa para quienes han intentado más de una vez alcanzar cupos en la educación superior pública.



Los aspirantes a becas y a ayudas financieras deben gestionarlas antes de matrículas. La fase de admisión está abierta ahora en la Sierra y seguirá entre mayo y septiembre. El siguiente período académico no se inicia al mismo tiempo.



Este Diario consultó cuánto cuesta acceder a tres de las carreras más buscadas en cuatro universidades privadas: ­PUCE, UTE, UDLA y USFQ. La más cara es Medicina, cuyo semestre oscila entre los USD 3 900 y USD 5 500, con variaciones, por ayudas financieras y matrículas.

En la Universidad de las Américas (UDLA), un estudiante debe pagar aproximadamente USD 4 700 por semestre para Medicina y las Ingenierías bordean los 3 400.



En la UTE, el arancel semestral para Ciencias de la Salud es de USD 3 900. Las ingenierías en alimentos, ambiental, automotriz, industrial y mecatrónica alcanzan los USD 2 950.



En esa universidad, Shirley Paca esperaba junto a su madre para consultar las posibilidades de financiamiento para seguir Mercadotecnia.



Su primera opción era Arquitectura en la Central. Pero al no obtener cupo, en su tercer intento, decidió colocar entre sus opciones una de las ‘U’ cofinanciadas (UTE), que se pueden elegir tras el Ser Bachiller.



Así obtuvo 25% de financiamiento. Sin embargo su madre comentó que sus ingresos como comerciante no le permiten cubrir el saldo (USD 2 300) que tendría que pagar por semestre. “Quizá pudiéramos hacer un crédito bancario”.

Henry Granda obtuvo el 75% de financiamiento, pero “le tocó estudiar algo que no le gusta al 100%”, admite su mamá, quien lo acompañó a matricularse en Ingeniería Civil.



El chico, de 18 años, quería estudiar Medicina, pero al no sacar el puntaje, en su tercer intento decidió aceptar la segunda opción, en la UTE.

En la San Francisco de Quito (USFQ), el semestre en Derecho está en USD 4 926; las ingenierías alcanzan los 5 300 y en Medicina supera lo 5 400.



En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), también cofinanciada por el Estado, funciona la pensión diferenciada. No existe un precio fijo por carrera. Varía según una tabla con categorías en las que ubica al estudiante, por su capacidad de pago. Por ejemplo, el precio de Arquitectura va de USD 2 400, en la categoría A hasta 4 750, en la E.



La reducción corresponde a una beca socioeconómica que cubre entre 25 y 55% de la colegiatura, a la que pueden acceder todos los admitidos. La PUCE también ofrece 17 programas de beca, con criterios de inclusión y excelencia, que cubren hasta 50% adicionales.



En las cuatro universidades hay becas, que en algunos casos cubren el 100% del valor de la carrera. En la USFQ, por ejemplo, son no reembolsables para ganadores de concursos y otras que se pagan una vez finalizada la carrera.



A Michelle Ortiz, de 20 años, la USFQ le financia el 100% de la colegiatura desde hace un año y medio. Estudia Artes Liberales y cuenta con un 80% de beca y 20% de asistencia financiera. En los cuatro años que dura su carrera debe mantener un promedio de 3.2 sobre 4.



El próximo semestre iniciará una segunda carrera, al mismo tiempo. “En la USFQ no te cobran la segunda”.



Según el artículo 77 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), las instituciones establecerán programas de becas completas, o su equivalente en ayudas económicas, para por lo menos el 10% de sus estudiantes regulares, en cualquier nivel.A cada ‘U’ le corresponde la selección y adjudicación de las becas.