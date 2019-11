Universidades y politécnicas revisan posible recorte a sus presupuestos para el 2020

LEA TAMBIÉN

Por segundo año consecutivo, los rectores de universidades y escuelas politécnicas se mantienen a la expectativa frente a un posible recorte presupuestario. En la Proforma del 2020 se observa que la asignación para los centros de educación superior llegaría a los USD 1 326.602 571 millones.

En noviembre del 2018, autoridades académicas se juntaron al conocer que venía una reducción de al menos el 10%, en este año. Así, pasaban de USD 1 443,04 millones a USD 1 297 millones. Pero tras conversaciones entre directivos de la Asamblea Universitaria y el Gobierno se llegó al compromiso de no recortar el presupuesto. También la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) entonces protestó por la medida. El mismo ministro de Finanzas, Richard Martínez, se reunió con rectores; también Paúl Granda, entonces secretario de la Política; y el ex titular de la Senescyt, Adrián Bonilla.



Ayer 2 de noviembre del 2019, Carlos Freire, catedrático universitario, en su cuenta de Twitter, volvió a prender las alarmas al escribir que para el 2020 el recorte será de USD 83 millones, 6% menos. Según sus datos, los "centros más castigados, por montos totales, son Ikiam, U. de Cuenca y Politécnica Nacional, así como la Universidad Nacional de Educación".



EL COMERCIO buscó reacciones de rectores, como Florinella Muñoz, de la Escuela Politécnica Nacional, quien manifestó que necesita información oficial antes de comentar. Y que lleva dos semanas solicitándola al Ministerio de Finanzas a Senescyt y aún no le responden. Dijo que no se puede comparar el dato con más de 90 millones que debían recibir este año, pues eso incluye montos represados. Por lo que pidió comprensión por no poder comentar sobre el tema por ahora.



"Queremos conocer exactamente cuáles son los resultados de la aplicación de una fórmula que se aprobó en el Consejo de Educación Superior. No podemos trabajar sin esos números concretos. Hay que revisar datos según gasto corriente e inversión, por ejemplo. Este 2019 manejábamos un presupuesto de USD 93 millones, pero incluía valores adicionales, de montos comprometidos y no devengados del año anterior".

Sin embargo, dijo, que de ser real el recorte al presupuesto de las universidades, es un tema para discutir. "Hay una preocupación porque los presupuestos para los centros de educación superior han estado congelados, en lugar de crecer. Así no se puede".