U. de Guayaquil retoma sorteo para internado en Medicina; hay preocupación por estipendio

Noemí Granda marcó en la hoja de plazas disponibles los cupos que iban tomando sus compañeros en distintos hospitales. La estudiante de décimo semestre de la carrera de Medicina de la U. de Guayaquil había planificado realizar sus prácticas en el Hospital Universitario. Al final, su puntaje de 8,70 le permitió ingresar a ese centro médico.

La tarde de este lunes 26 de agosto de 2019 se retomó el sorteo para el internado rotativo, previsto para el pasado viernes. El proceso había sido suspendido temporalmente por una disposición judicial a favor de siete estudiantes de promociones anteriores, quienes presentaron una medida cautelar. La sentencia fue revocada.



El decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Jorge Carvajal, explicó que 410 estudiantes se inscribieron para este segundo sorteo del año, que abarca 17 centros médicos de Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Azuay. Y dijo que están buscando mecanismos para que los más de 100 alumnos que no cumplieron los requisitos por ahora puedan acceder a las prácticas en mayo de 2020.



Lissette Peova se inscribió el Hospital Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. Allí empezará su internado en Medicina Interna desde el 1 de septiembre. Pero al igual que otros estudiantes le preocupa la reducción del estipendio, la remuneración que reciben por sus prácticas.



“Vamos a seguir peleando porque no es justo que, de paso que nos envían a otras ciudades, nos reduzcan un sueldo que merecemos por la carga horaria que mantenemos en los hospitales”, aseguró.



Jonás Bajaña se radicó en Guayaquil para estudiar Medicina. Ahora regresará a su natal Los Ríos para realizar prácticas en el Hospital Martín Ycaza, ubicado en el cantón Babahoyo. Sin embargo, aún no sabe cómo se mantendrá durante este año si el monto de la remuneración disminuye.



“El estipendio se reduce en casi USD 200. En pasaje gastaríamos casi USD 100 al mes, más la alimentación. Además, realizamos guardias de 24 horas y luego tenemos asistenciales”.



Las protestas de estudiantes de Medicina, Obstetricia, Enfermería y Nutrición comenzaron en mayo pasado, cuando el Gobierno emitió un acuerdo interministerial entre las carteras de Trabajo y Salud para la disminución del estipendio. Los reclamos lograron frenar temporalmente la medida.