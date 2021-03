La Universidad de Guayaquil tiene nuevo rector, aunque se investiga incumplimiento de orden judicial

El binomio de la lista A, representado por Francisco Morán Peña y Sofía Lovato, obtuvo la mayor votación en el proceso que se cumplió el pasado viernes en la Universidad de Guayaquil. La elección se desarrolló pese a que una orden judicial resolvió que se establezca un nuevo cronograma.

El sábado 13 de marzo de 2021, el Tribunal Electoral del centro de estudios proclamó los resultados. Morán y Lovato obtuvieron 9 466 votos, cifra que representa el 56% del total de votos válidos que les permitió llegar al rectorado y vicerrectorado académico, respectivamente.



Mientras que los representantes de la lista B, Antonio Rodríguez y Priscila Feijó, sumaron 6 682 votos, un 44% del total. Esta lista logró además ocho escaños para el Consejo Superior Universitario; la lista A obtuvo 13 representantes. El Consejo está integrado por docentes, estudiantes y trabajadores.



Al proceso fueron citadas 59 985 personas, pero según el informe del Tribunal universitario acudieron 27 000, el 45% de los convocados. Es decir, cerca de 10 850 personas anularon su voto o dejaron la papeleta en blanco. Pese a ello, el centro de estudios aseguró que “por primera vez en muchos años hubo una extraordinaria participación”.

Según el Tribunal Electoral de la Universidad de Guayaquil, el binomio de la lista A, representado por Francisco Morán Peña y Sofía Lovato, obtuvo la mayor votación para ocupar el cargo de rector y vicerrectora, respectivamente. Foto: Facebook Universidad de Guayaquil,



Las elecciones de la U. de Guayaquil marcan el fin de la segunda intervención institucional, dispuesta por el Consejo de Educación Superior (CES). Ese proceso comenzó en octubre de 2018, por supuestas irregularidades administrativas, y ya lleva dos años y cinco meses.



La votación se realizó en medio de la pandemia por el covid-19, con medidas de bioseguridad. Pero también se cumplió pese a una orden judicial, emitida la noche anterior al proceso. La resolución responde a un pedido de medidas cautelares presentado por Xavier Rodas, cuya candidatura al rectorado fue inadmitida por el Tribunal Electoral de la universidad.



Rodas ha sido crítico a la gestión de la Comisión Interventora, liderada por Roberto Passailaigue y quien renunció al cargo la semana pasada, antes de las elecciones. La transición estará a cargo de la Monserratt Bustamante, actual rectora.



Tito Palma, presidente del Tribunal Electoral de la U. de Guayaquil, explicó el miércoles que Rodas mantiene una medida sancionatoria de destitución, que lo inhabilitaría para ocupar cargos públicos.



Pero el jueves por la tarde se difundió la orden de la jueza Ruth Quevedo, quien dispuso la suspensión de las elecciones y dejar sin efecto la convocatoria del 10 de febrero de 2021 porque “no fue debidamente socializada”. La resolución fija que se establezca un nuevo cronograma. La Universidad indicó que no fue notificada.



La notificación sí llegó a la Defensoría del Pueblo. La mañana de las votaciones, la vicedefensora Zaida Rovira llegó a la Universidad de Guayaquil para verificar el cumplimiento de la disposición judicial, pero no logró reunirse con las autoridades.



Rovira dijo que elevaría un informe a la jueza para que tome nuevas medidas por obstaculizar el trabajo de la institución. “Lamentablemente, hay autoridades que creen que pueden pasar por encima de la Justicia y piensan que la sentencia es de optativo cumplimiento y no es así, es obligatoria”, señaló.