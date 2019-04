Asignación de cupos para internado rotativo generó disturbios en la Universidad de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Las puertas del coliseo de la Universidad de Guayaquil fueron custodiadas por la Policía Nacional. Este lunes 15 de abril de 2019 comenzó el sorteo para las plazas del internado rotativo en la Facultad de Ciencias Médicas.

Sin embargo, no todos los estudiantes pudieron ingresar. Esto generó largas filas en las afueras del recinto, que luego derivaron en disturbios. Un joven fue trasladado a la Unidad de Flagrancia por forcejeos con los agentes.



Desde inicios de abril de 2019, grupos de estudiantes reclaman por la falta de plazas para realizar sus prácticas en hospitales, antes de culminar sus estudios. Los problemas se originaron por la acumulación de alumnos de dos promociones.



El Ministerio de Salud asignó 820 cupos para las zonas 5 y 8. La semana anterior, el rector Roberto Passailaigue informó que requerían 1 548 plazas para quienes cursan las carreras de Medicina, Obstetricia y Enfermería. Aún faltaban cerca de 450, por lo que abrieron el diálogo en busca de una solución con las autoridades de Salud.



Passailaigue, quien también es el presidente de la Comisión Interventora de la U. de Guayaquil, dijo que los listados de estudiantes no fueron enviados a tiempo por las anteriores autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas. Este centro de estudios está intervenido desde octubre del año pasado.



La universidad informó que este lunes se realizó una primera etapa del sorteo de cupos. Para esta fase fueron llamados, únicamente, los estudiantes con los mejores promedios. También se priorizó a las personas con discapacidades, embarazadas y quienes tienen hijos menores de 5 años de edad.



El internado arranca el 1 de mayo. Quienes aún no obtienen un cupo temen tener que esperar entre seis meses y un año para cumplir con estas prácticas.