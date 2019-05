En el paqueadero de la U. de Guayaquil quedó un orifico por la explosión que incendió un vehículo

LEA TAMBIÉN

Un orificio de unos 27 centímetros de diámetro y unos 8 de profundidad se observa sobre la calzada, a simple vista. Esta huella quedó un día después de que se incendiara un vehículo Ford Explorer, en uno de los parqueaderos de la Universidad de Guayaquil.

En el sitio el ambiente es totalmente diferente al escenario de caos que se registró durante el siniestro, la tarde del martes 7 de mayo del 2019.

La mañana de este miércoles 8 de mayo el sector, ubicado frente a la Facultad de Educación Física, no estuvo acordonado, tampoco había presencia policial. Solo guardias y estudiantes que aún comentaban sobre lo acontecido.



El hecho alteró el inicio de clases de unos 65 000 estudiantes de la U. de Guayaquil. Aproximadamente a las 14:00 se escuchó una fuerte explosión y causó la alarme de personal docente y estudiantes.



La Comisión Interventora de la Universidad calificó ayer el acto como un “atentado terrorista”. En las redes sociales se reprodujeron videos del hecho. Roberto Brunis, miembro Jurídico de la Comisión Interventora de la U. de Guayaquil, dio una rueda de prensa donde rechazó el acto y dijo que buscaba amedrentar a los interventores.



El automotor afectado pertenece a Rubén Barberán, director de Coordinación de Bienestar Estudiantil. Él no ha querido conversar con la prensa sobre el tema.



En la ciudadela en la Ciudadela Universitaria Salvador Allende, en el centro-norte de Guayaquil, donde ocurrieron los hechos hoy las actividades eran normales. No se habían suspendido las clases. Los estudiantes acudieron a clases, pero con temor. Martha Gómez llegó pasadas las 10:00 para acompañar a su hija de 19 años.



“La vine a dejar porque nos asustó la noticia del ataque terrorista”, lamentó.



En el parqueadero -que sale hacia la av. Kennedy y que conecta con la calle Delta- estaba habilitada la puerta de ingreso y salida. Durante el siniestro permaneció bloqueada con cintas de la policía por más de 5 horas.



A través de un comunicado, Roberto Passailaigue, rector de la Universidad, se solidarizó con los afectados, pues otro vehículo también resultó con daños menores.



“Recalco que la Universidad y sus autoridades no cederán en su labor por erradicar la corrupción enquistada en la Universidad de Guayaquil”, afirmó en el documento difundido el 7 de mayo.



Falta peritaje



El teniente Álex Mosquera es técnico en desactivación y neutralización de artefactos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR). Él dijo a este Diario, la mañanade este miércoles, que hasta ahora no se ha realizado un peritaje en el lugar porque para ello se necesita la orden de la Fiscalía.



Sin embargo, afirmó que hicieron el levantamiento de indicios y la toma de muestras para determinar la causa del siniestro. No obstante, dijo que se encontraron con “una escena modificada”.



“Esto por la presencia de los señores Bomberos al momento que apagaron el incendio del vehículo. Producto de la explosión se dio un incendio por lo cual los Bomberos con sus mangueras y agua de alta presión modificaron la escena, entonces no se pudo recolectar la mayor cantidad de indicios posibles”.



Mosquera, sin embargo, afirmó que por los indicios hallados se presume que la causa “fue un explosivo de alto poder” que fue colocado en la parte inferior del vehículo, sobre la calzada. El GIR recogió los testimonios de tres personas, entre ellos un guardia de seguridad.



Está prevista que la fiscal del Guayas, Patricia Morán, se refiera al tema a las 15:00 en la Fiscalía del Guayas, en el centro de Guayaquil, según comunicó el equipo de prensa.