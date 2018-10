En la Universidad de Guayaquil buscan reemplazo para el rector

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El auto de calificación que mantenía en el rectorado de la Universidad de Guayaquil a Galo Salcedo se desvaneció este lunes 1 de octubre de 2018. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, ante el cual había presentado una demanda contra la resolución de la Contraloría que determinó su separación del cargo, revocó la decisión que había tomado cinco días atrás.

El pasado 27 de septiembre, tras la aprobación del auto por parte del tribunal, la Contraloría pidió el inicio de sumarios administrativos contra los tres jueces. Este lunes los magistrados anularon la disposición que le permitía a Salcedo continuar como rector, mientras se resolvía su demanda.



Carlos Robalino, defensor particular de Salcedo, explicó que tienen tres días para presentar recursos contra este cambio de decisión del tribunal, entre ellos el de nulidad. Sin embargo, advirtió que no esperan buenos resultados.



“El artículo 255 del Cogep (Código Orgánico General de Procesos) establece que debían notificarnos de lo que solicitaba la Contraloría y darnos 48 para contestar. Eso no sucedió. Simplemente hoy, de hecho, nos revocaron la suspensión que nos habían otorgado”, aseguró el defensor.



Por eso en la Universidad de Guayaquil ya se habla de buscar un reemplazo. El Consejo Universitario tiene previsto reunirse en las próximas horas para tomar una decisión, según lo establecido en el estatuto interno.



En agosto la Contraloría General del Estado notificó con sanción de destitución y multa a Galo Salcedo, por la emisión de 28 títulos con irregularidades por parte de la Facultad de Jurisprudencia en 2016.



La resolución indica que el rector no supervisó ni hizo seguimiento a la creación de la Unidad de Titulación Especial de la carrera de Derecho, donde surgieron las inconsistencias. También señala que Salcedo no investigó las irregularidades ni presentó una denuncia al respecto.



El abogado Robalino insiste en que la resolución de la Contraloría tiene errores. Y recurrió a una pizarra donde anotó algunas fechas para explicarlo.

La U. de Guayaquil debía implementar la Unidad de Titulación hasta mayo de 2015. Esta finalmente empezó a funcionar el 1 de marzo de 2016. Dos meses después de esa fecha Salcedo ingresó al centro de estudios como rector encargado. “Le están haciendo responsable de algo que sucedió antes de que se posesione como rector”, dijo el defensor.



En cuanto a los 28 títulos con irregularidades, Robalino aseguró que Salcedo tomó medidas. Mencionó que el pasado 3 de abril de 2018 presentó una denuncia ante la Fiscalía.



“Además cesó al decano. Luego la directora de carrera y la secretaria renuncian. Y se nombra una comisión para que investiguen qué sucedió”, dijo. También explicó que tres títulos fueron anulados y que los consejos de cada Facultad son los responsables de certificar el cumplimiento de requisitos.



Mientras el proceso avanza, en la universidad se analiza buscar un relevo para Salcedo. Rommel Martínez, procurador síndico, explicó que el Consejo Universitario se reunirá para aplicar la figura de reemplazo, según el artículo 52 de la Ley Orgánica de Educación Superior. “El reemplazo se lo aplica, únicamente con las personas que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley para ser rector”.



Hasta hace un par de semanas se hablaba sobre el paso de Gulnara Borja del vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado al rectorado. Pero esta tarde se conoció que no cumple con los requisitos.



Andrés Santos, presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), informó que presentaron una denuncia ante la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt) y el Consejo de Educación Superior (CES) para que se investigue a Borja.



Esto a raíz del informe final posintervención de la Universidad de Guayaquil, emitido por el CES. Según un documento presentado por Santos se indica que la vicerrectora presenta los medios de verificación habilitante por un total de 10 meses y 22 días en gestión educativa universitaria en Ecuador.



“El resto de la experiencia que reporta no es posible verificar debido a que no se conoce cuál es su equivalente en la normativa ecuatoriana”, indica el informe, en alusión a la carrera laboral de Borja en una universidad de Brasil.



Tampoco se cuenta con documentación que la declare ganadora de un concurso de méritos y oposición. Según el artículo 51 de la LOES, para ejercer un cargo de directivo es necesario tener al menos tres años de experiencia en gestión educativa. Este Diario pidió la tarde de este lunes una entrevista a la vicerrectora, pero en su despacho informaron que estaba en una reunión.

“No vamos a permitir que se asuma una subrogación, no teniendo un perfil, cualquiera de los vicerrectorados. No permitiremos que la universidad quede en manos de una persona que no es competente en su perfil académico”, dijo José Antonio Valdiviezo, presidente de la FEUE en la U. de Guayaquil.