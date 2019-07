Dos procesos indagan supuesta filtración de exámenes de admisión de la Universidad de Cuenca

LEA TAMBIÉN

Más de tres horas duró, la mañana de este lunes 8 de julio del 2019, la audiencia por la acción de protección interpuesta por un grupo de estudiantes secundarios de la capital azuaya. Ellos denunciaron la supuesta filtración anticipada de los exámenes de admisión tomados el 31 de mayo por la Universidad de Cuenca.

Hay dos investigaciones abiertas por este caso ante los organismos de justicia. Uno de la Fiscalía –que está en investigación previa - por el delito de intercepción ilegal de datos. Y el segundo la acción de protección que está en manos de la jueza de Garantía Constitucional, Dorila Ximena Tapia, por la vulneración del derecho a la educación.



Según la denuncia de tres estudiantes, al menos 10 aspirantes a carreras de la Salud y dos padres de familia tuvieron acceso a información privilegiada del banco de preguntas. Esto fue corroborado por Pablo Vanegas, rector de este centro de educación superior, el pasado lunes 1 de julio del 2019. Ese día, dio una rueda de prensa para dar a conocer la investigación realizada por un comité interno que investigó el caso.



El Comité, dijo Vanegas, encontró que las preguntas habrían sido compradas, unos días antes del examen, por dos padres de familia y que, al menos, 10 estudiantes tuvieron acceso a las mismas, y se compartieron a través de WhatsApp.



Pero no se ha identificado si el responsable de esta filtración de información es un funcionario de la universidad o una persona externa. Según Vanegas, se guardaron todas las seguridades en las diferentes etapas del proceso.



En la audiencia de este lunes, Andrés Flores, abogado de los estudiantes denunciantes, pidió a la jueza Tapia que se repita los exámenes del proceso de admisión para los 33 524 postulantes, porque no hay certeza de que hayan sido solo 10 los beneficiarios.



La difusión de información por WhatsApp es una plataforma de alcance masivo, dijo Flores. Sin embargo, el 1 de julio Vanegas ya advirtió que no se repetirá la prueba “porque frente a los 10 deshonestos hay miles de estudiantes que se prepararon a conciencia”.



En medio de estos líos académicos y jurídicos, la Universidad de Cuenca aún no otorga los cupos a los estudiantes secundarios que -por sus notas- resultaron favorecidos para ingresar a esta Universidad en septiembre del 2019.



Tras una hora con 15 minutos la jueza Tapia, suspendió la audiencia por una hora para escuchar algunas grabaciones extensas. Luego retomó el proceso y concluyó a las 12:42 solicitando a las autoridades de la Universidad la presentación de dos pruebas.



Un informe del Rector sobre la cadena de custodia de las pruebas y cómo actuó tras conocer las denuncias de los estudiantes frente a este caso; y deberá presentarse como testigo, un miembro del Comité Interno de la Universidad.



Con estas pruebas la audiencia se retomará mañana miércoles 10 de julio, a las 15:00 donde también se analizará otros mensajes de WhatsApp y capturas fotográficas de los supuestos depósitos bancarios que se hicieron para tener acceso a la prueba del área de la salud.



Posiblemente ese mismo día la Jueza de Garantía Constitucional emita el fallo. Durante la mañana, un grupo de estudiantes se ubicaron en los exteriores del Complejo Judicial con carteles que decían “no fueron 10, fueron cientos”, “Por la repetición del examen de admisión”…



Dentro del área del Salud están las carreras de Ciencias Médicas y Odontología, que fueron las más demandadas con 8 201 inscritos para rendir los exámenes de admisión. Le siguen las Ciencias Económicas, Ciencias Químicas e ingenierías con 7 429 postulantes.