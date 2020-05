‘Se piensa que los profesores somos parte de la burocracia que hay que reducir’, dice el Rector de la U. Central

LEA TAMBIÉN

"Los profesores son personas que han hecho una carrera, con formación y trabajo académico, con producción. Tengo la impresión de que ha empezado a pensarse que los docentes somos parte la burocracia que hay que reducir; es un concepto equívoco. Siempre que se presentan estas olas de reducir el tamaño del Estado, los sectores que han pagado son salud y educación. Se castiga a educación, el sector más importante, que promueve equidad y desarrollo humano", anota Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central.

El médico dirige una de las 32 universidades más golpeadas por el recorte de más de USD 98 millones. El Gobierno se justifica señalando que la causa es la crisis provocada por el covid-19. Pero no solo académicos sino abogados han recordado que la Constitución estipula que ni en estado de excepción se pueden tocar los recursos destinados a salud y educación.



Este miércoles 6 de mayo, en redes sociales se han difundido los sueldos de rectores universitarios. Y en Teleamazonas, Agustín Albán, titular de la Secretaria de Educación Superior, ha defendido al régimen señalando que: "en algunas universidades tienen un administrativo por docente. Hay masas salariales tremadamente altas, entre gastos de viajes, viáticos y cosas a nivel mundial, son como USD 20 millones".



El rector Sempértegui responde a este Diario, "el escalafón de los rectores está establecido por la Ley de Educación Superior. Nosotros no nos fijamos nuestro salario, hay una escala establecida. En mi caso, mi sueldo nominal es de USD 5 354, pero con descuentos recibo 3 947. Hace tres semanas renuncié a una parte de mi salario, pedí a la Dirección Financiera esa reducción por solidaridad con la situación que vive el país, hasta octubre".



¿Los profesores ganan más de la cuenta?



"Si queremos profesionales bien formados, necesitamos profesores calificados. Y eso se construye con inversión, esfuerzo, que le permiten acumular un récord, para pasar de una categoría a otra. Así se construye un cuerpo académico para una universidad. ¿Por qué en los centros públicos deben ser paupérrimos? Hay ese concepto de que lo público debe ser estrecho, paupérrimo. Los profesores que han hecho una carrera son vistos como burócratas. Ese concepto empobrece la educación y eso quita oportunidades a las nuevas generaciones".



Según el médico Sempértegui, en la Central hay 1 100 profesores a tiempo completo. En el pasado, el mayor porcentaje trabajaba a tiempo parcial. "Así, ¿cómo se construye una academia robusta? ¿Qué profesionales están atendiendo esta emergencia? Son médicos formados en la Universidad pública".



En la Central, como en otras universidades, explicó, los profesores a tiempo completo ganan según su categoría. Van desde auxiliar, agregado uno, dos y tres, la escala más alta es la principal. "Aquí habrá 10 ó 12 profesores principales, que han llegado a ese nivel por sus méritos. La mayoría está como auxiliar y en subcategorías. Los auxiliares ganan USD 2 400; un agregado unos 3 100".



Sobre los directores que podrían ganar doble sueldo, el rector Sempértegui hizo una aclaración: "aquí hay dos casos. El uno es el Director General Administrativo, experto en ese campo y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas. Gana USD 3 418 y 600, respectivamente.



Suman USD 4 018 y a eso hay que aplicarle los descuentos correspondientes. Y el otro caso es de la Directora de Bienestar Universitario, debo aclarar que esa doble posición es legal, está establecida en el reglamento de carrera y escalafón del profesor investigador, con dedicación a tiempo parcial".



¿Qué pasa en la Escuela Politécnica Nacional?



"Los sueldos de los profesores de la Escuela Politécnica Nacional están más que justificados. Acá nuestros decanos, subdecanos y jefes departamentales ganan como profesores y punto. Quienes tenemos un doctorado nos hemos esforzado para lograrlo. La gente trabaja intensamente acá", sostiene Florinella Muñoz, ingeniera química con un PhD, es la primera rectora de ese centro de estudios.



Sobre lo comentado por el Secretario de Educación Superior señala: "esos valores (USD 20 millones en viáticos de viajes) me suenan absurdos, dentro de la Academia la gente se moviliza para hacer investigaciones y gana sueldos según valores establecidos en una tabla, aprobada por el Consejo de Educación Superior (CES). Que ahora el Presidente de la República gane menos que nosotros es reciente, en el caso de Cecilia (dice en relación al Rectora de la Espol), ella es profesora". Esto en relación a críticas en redes sociales, en las que se hace esa comparación entre un funcionario que llega con voto popular y sin que pesen sus estudios u otros de libre elección, ubicados por el Ejecutivo.



Muñoz reitera que la EPN es una de las mejores instituciones de educación del país. Y que sus niveles de exigencia son altos, por lo que no tienen profesores principales tipo tres. Dice que los principales dos ganan USD 4 700, porque han superado los niveles de exigencia establecidos; que no es solo el título sino las publicaciones".



¿En la EPN hay un administrativo por cada docente, como señala Agustín Albán?



Tenemos muchos administrativos también, responde, pero lo que pasa es que el esquema acá es diferente, nosotros tenemos mucha gente técnica que no hace funciones de profesor, pero no son secretarias o administrativos de ese tipo, son de apoyo técnico, por ejemplo son equipos que monitorean el volcán o que hacen mediciones, están en laboratorios. "Estas tergiversaciones no son positivas. Es un error del sistema que aparezcan como administrativos. Esperamos poder dialogar".